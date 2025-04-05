遏制住房危機　西班牙叫停非歐盟公民「黃金簽證」政策

西班牙政府周三（2日）起停止接受向非歐盟公民發放「黃金簽證」的新申請，這一措施旨在應對該國日益嚴重的住房危機。根據政府的說法，西班牙在2025年可能面臨高達60萬套住房的短缺。



「黃金簽證」計劃自2013年啟動，允許非歐盟國籍的投資者及其家屬通過在西班牙房地產中投資50萬歐元獲得居留簽證。然而，這些簽證持有人並不需要在西班牙居住、工作或學習，這使得許多投資者僅將所購房產作為度假屋或出租給旅客。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）2024年4月表示，住房是一項憲法權利，而非單純的投機業務，因此決定取消該計劃。住房部長Isabel Rodríguez指，取消黃金簽證將為在特定地區面臨價格壓力和供應不足的居民提供機會。

儘管如此，專家認為，取消該計劃對於整體住房市場的影響可能有限，因為黃金簽證投資對於西班牙的房地產銷售數量並不構成主導因素。

西班牙的住房危機在於社會住房的缺乏，社會住房僅佔所有住房存量的2.5%，遠低於法國的14%。政府提出一項12點計劃，以增加公共住房和改善租房市場，但面臨着經濟和生活成本危機的挑戰。