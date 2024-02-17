廣末涼子復出　還清天價違約金自立門戶　忍8個月回應多個傳聞

43歲日本女星廣末涼子昨日（16）宣布離開待了26年的經紀公司「FLaMme」，宣布獨立門戶，並且一口氣開設新公司官網、IG等，同時也表態恢復工作，復出演藝圈。她2023年6月被爆不倫米芝蓮名廚鳥羽周作，兩人先後各自離婚。



廣末涼子被爆不倫名廚，被經紀公司懲處無限期停工，廣告代言紛紛下架，外傳違約金大約2億日幣。她宣布獨立後，不再受制公司懲處，首先恢復演員工作，隨後開設個人官方IG帳號，並成立新公司，事業涉及包括藝人經紀、版權管理、品牌服飾、周邊販售、不動產買賣等，營運內容廣泛。

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過去廣末涼子憑凍齡美貌活躍娛樂圈，不倫醜聞曝光後，手上4個廣告代言全丟光，據日媒《週刊文春》報導，她已經將違約金全數付清，雖然沒有明言具體金額，但是數目不小。她也透過律師發表聲明，有關外界爆料她不願與經紀公司分攤違約金，一毛錢都不出，以及被公司建議找身心科做心理諮商，皆全數否認「完全不是事實，今後也請繼續支持廣末涼子」。

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廣末涼子過去面對媒體追訪，皆透過經紀公司回應，今後獨立門戶，不再透過公司，而是自己發聲。她形象受創，一切從零開始，過去廣告酬勞一支廣告5000萬到6000萬日幣，現在復出還有機會接廣告嗎？相關人士認為，她現在的廣告價值是0，「要找她拍廣告很難，某種意義上來說是0元（價值），沒有價值的狀態」，今後她要如何突破僵局，受到各位矚目。

日網對於廣末涼子復出一事大多表態支持。日媒認為她短期內重返電視頻道露臉機率仍低，但是投向國際串流平台拍攝劇集，會是一條活路。

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