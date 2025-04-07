日本夫婦家中自殺驚變神秘懸案　警憑遺書120公里外找到冰凍女屍

日本大阪堺市最近發生1對夫妻在住處輕生案件。



然而案件出現驚人插曲，現場遺書竟提及「滋賀縣有其他遺體」，以及3個人名，警方循線尋獲1具女屍被凍在另1間民宅冷凍庫。

日本大阪堺市最近發生1對夫妻在住處輕生案件，然而現場遺書竟提及「120公里外有其他遺體」以及3個人名，警方循線尋獲1具女屍被凍在另1間民宅冷凍庫。（YouTube@FNN）

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綜合日媒報道，大阪警方先前獲報，1名57歲男子與1名71歲女子在堺市住所輕生，經調查，2名死者為夫妻關係，現場留有1封遺書，內容提到「滋賀縣長濱市還有其他遺體」，並留有3個人名。滋賀縣警方於是展開調查，竟真的在當地1間民宅的大型冷凍庫內，找到1具身分不詳的女屍，女死者身上無明顯外傷，且衣着完整，為這件命案增添一絲詭譎。

警方深入調查，逮捕72歲的屋主岩瀨浩一郎，及其49歲擔任法院書記官的兒子岩瀨龍彥，還有岩瀨父子的62歲親戚野中秀紀。巧合的是，大阪堺市輕生夫妻遺書中所指的「遺體」，疑似就是野中秀紀那位過世5年的妻子。為何這對大阪堺市的輕生夫妻，要特別提出120公里外的滋賀縣有遺體，目前還不得而知。

警方透露，岩瀨父子疑因財務問題，約10年前賣掉舊屋，搬到滋賀縣長濱市，且野中的亡妻原先也住在大阪堺市，多年前搬到長濱市，和岩瀨父子一起生活，但因不明原因過世，鄰居表示當時還有舉辦葬禮。

目前警方推測岩瀨父子與野中3人涉嫌將女屍遺棄在冷凍庫內，但因屍體疑似已在冷凍庫內存放了1段時間，需要至少1週時間才能對其進行司法解剖，後續將調查4人是否曾有糾紛，並確認女屍真正死因和身分。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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