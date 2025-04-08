特朗普下令重審日本製鐵收購計劃　或有望賣出美國鋼鐵

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指示一個重量級的國家安全小組，重審日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的計劃，為這項交易獲批重燃希望。



綜合路透社和彭博社報道，特朗普於星期一（4月7日）發布的備忘錄中寫道：「我指示美國外國投資委員會……對日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計劃進行審查，以協助我確定是否適合就此事採取進一步行動。」

圖為2024年4月1日新日本製鐵東京公司總部。（Reuters）

特朗普命令外國投資委員會在45天內提交報告。

日本製鐵發表聲明，對這一消息表示歡迎，「我們打從一開始就相信，對我們和美國鋼鐵擬議的夥伴關係進行客觀、基於事實的審查，將表明這項計劃將加強美國的經濟和國家安全」。

美國鋼鐵發言人說，美國鋼鐵期待「繼續與特朗普總統及其政府密切合作，以完成這項重大而重要的投資」。

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

消息公布後，美國鋼鐵股價一度飆升15%，截至紐約時間星期一上午10時29分，股價漲了6.9%。

2023年12月，日本製鐵和美國鋼鐵達成總值149億美元（約1,157.8億港元）的收購協議。日本製鐵承諾注資以保持這家總部位於賓夕凡尼亞州的鋼鐵公司的競爭力，並在美國南部建設新的小型鋼鐵廠。但這項收購計劃在美國國內引起強烈反彈，去年，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和共和黨總統候選人特朗普也一致反對這項收購計劃。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）公布對等關稅內容。（Reuters）

特朗普在今年重返白宮後，宣布允許日本製鐵投資美國鋼鐵，但不會讓日本製鐵持有大多數股權。特朗普說：「我不希望外國擁有美國鋼鐵，他們能做的只是投資。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

