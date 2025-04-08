特朗普：中國想達成協議　但不知如何開始

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（8日）與韓國代總統韓悳洙通電話後發文時談及中國，他說，中國想與美國達成協議，但不知如何開始，美方正等待中方來電，這通電話將會發生。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（8日）與韓國代總統韓悳洙通電話後發文時談及中國。（Truth Social@realDonaldTrump）

特朗普說，美國正與許多其他國家打交道，這些國家都想與美國達成協議，「中國也非常想達成協議，但他們不知道如何開始。我們正在等待他們的來電。這會發生！上帝保佑美國。」

韓國總理室周二表示，代行總統職權的國務總理韓悳洙周二與特朗普通電話，時長28分鐘，這是特朗普第二任期開啟之後，韓美領導人首次通電話。

此次是特朗普1月20日正式就任總統後，時隔78天兩國領導人進行的首次交流，也是韓美在領導人層面時隔5個月進行溝通。

根據韓聯社，韓悳洙和特朗普在當天的通話中可能就加強韓美同盟關係、應對朝鮮問題等安全問題，以及美國徵收對等關稅等經貿問題和造船領域的合作進行了討論。