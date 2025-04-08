美國關稅｜最好的反擊是不反擊？為什麼中國奉陪到底？

關稅衝突本質上兩敗俱傷，對進口商品加徵關稅會增加本國消費者的成本，所以打貿易戰最好的反擊就是不反擊。美國宣佈「對等關稅」後，不少國家就選擇了不反擊。新加坡總理黃循財公開說，新加坡已決定不徵收報復性關稅。馬來西亞目前也選擇不反制。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）說，特朗普整個周末都在與世界各國領導人交談。特朗普公開說已經接到了50多個國家領導人的通話請求希望洽談關稅。大多數國家第一時間的反應是積極同美國溝通，試圖提供過談判解決問題。就連對宣佈將動用關稅反制武器的歐盟態度也是「不搞以牙還牙或針鋒相對那一套」。

但中國的態度是奉陪到底。除了隨即對美國輸華商品加徵34%關稅，中國商務部發言人發表談話說如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。中國駐美國大使館發言人稱，中國絕對不會向美國新加徵關稅低頭。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣佈對等關稅措施。（Reuters）

和其他國家領導人紛紛致電特朗普、紛紛訪問華盛頓不同，中國雖說願意通過平等對話妥善解決分歧，但中美兩國談判解決問題的氛圍並不具備。輿論對中美領導人短期內談判解決問題都不樂觀。美國主動發起貿易戰，不可能沒有任何打的過程，中美就開始談判。

為什麼中國態度如此強硬，敢於奉陪到底？這不是經濟學判斷上的失誤。

對其他國家來說，關稅是單純的經濟問題，是這些國家和美國的經濟糾紛。對中國來說，貿易戰是經濟戰，也是政治外交戰。

中國作為世界第二大經濟體，作為新興國家的代表，作為積極謀求與國力相匹配的國際地位的國家，不可能對美國低頭。不可能美國一施壓中國就妥協了。

美國多地爆示威活動反對特朗普政府（reuters）

和獨立自主自強的民族氣節不符合的事情，中國不會去做。發展的道路不只美國一條，中國式現代化道路是中國豎起的大旗，這杆旗幟不會輕易就倒下。這是大政治，大外交。

如果連中國都妥協了，那這個世界就還是美國單極霸權的世界。時代已經變遷，美國的單極霸權已經衰落，國際大勢給了中國說不的空間。

特朗普第二任期發起的這次貿易戰最大特點是全球性。美國的目標不只是中國，包括美國盟友在內的日韓歐等經貿發達的國家都在其中。美國的目標眾多，中國潛在可合作的對象也眾多。中國應對的可伸縮彈性空間就越大。

中國給其他國家暗示了另外一條應對貿易戰的出路——中國在反抗美國霸權的對岸等着那些願意反抗的朋友。讓其他國家明白如果同美國談判破裂還有選擇空間。中國已經是房間裏的大象，在關鍵時刻充當領頭羊是必然大勢，也是中國的機會。

特朗普的關稅威脅並不可怕。2020年1月15日，美國總統特朗普（前排右）與時任中國國務院副總理劉鶴（前排左）在白宮簽署中美第一階段貿易協議。（Reuters）

和其他國家頭一次遭遇美國的關稅襲擊不同，中國在2018年就嚐到了特朗普關稅炮彈的滋味。中美貿易戰打到現在已經七八年。中國有應對美國關稅的心理準備，也有同美國談判的經驗，還逐步構建了可以抵禦貿易戰衝擊的經濟體系。

積極推進「一帶一路」合作，開拓更廣闊的國際市場，促進國內國際經濟大循環，等等舉措的推進都相對順利。2024年美國僅佔中國出口總額的14.7%，低於貿易戰爆發前的2017年的19%。中國對外貿易依存度已由2006年峰值的64.2%降至目前不到35%，內需對中國經濟增長貢獻率已超過70%。

打貿易戰比拼的不是誰態度強硬，而是誰更實力雄厚，誰的產業鏈更完備。作為全球最大製造業國家，中國工業體系較為完備，經濟規模龐大，還遠未到束手無策的地步。