美國關稅落實在即：特朗普「雜牌軍」爆內亂　實際徵稅並非易事

美東時間4月9日0時01分，特朗普（Donald Trump）的「對等關稅」將會落實。面對中國34％的額外關稅報復，特朗普威脅如果中國不收回報復，將會同一時間再加中國50％關稅，使中國商品的最低稅率升至104％。由於中方已經表明會奉陪到底，中美貿易大概會面臨斷崖式的脫鈎……我們真的是活在這麼瘋狂的世界嗎？

即便關稅落實在即，人們對於特朗普的意圖依然極不確定。4月7日早上，社交媒體、CNBC和引述CNBC的路透社，都一度發布了「哈塞特（Kevin Hassett，白宮國家經濟委員會主席）：特朗普考慮對除中國以外的所有國家實施90天的關稅暫緩」的虛假消息，令標普500指數在10分鐘內急升，增加了2.4萬億美元的市值，但白宮很快就否定該資訊，不足半小時內，標普500已跌穿原點。

媒體誤傳虛假消息，當然有他們的欠缺謹慎。但特朗普自己、特朗普支持者以至白宮不同官員的對外溝通，也確實製造出極大的不確定性。到底特朗普的關稅是談判籌碼，還是本身就是政策目標？特朗普陣營並沒有一致的意見。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

貿易談判有用嗎？

自稱「第一老友」（first buddy）的所謂「政府效率部」（DOGE）實際領導人馬斯克（Elon Musk）日前就表明他希望美國同歐盟（按：「對等關稅」最低稅率為20％）將能夠進入「零關稅」的狀態中。他又在社交平台X大罵曾為特朗普試圖推翻選舉案而坐牢的「超級關稅鷹派」貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），指後者的哈佛大學經濟學博士學位是「壞東西」，引來納瓦羅反批馬斯克只是個「賣車的」（a car person）。

而跟馬斯克一樣同樣支持特朗普的矽谷投資者Bill Ackman則大罵一直公開辯護特朗普強硬關稅政策的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），甚至指責他在美國經濟崩潰之中圖利，稱他的金融公司Cantor Fitzgerlad持有很多「長期債券」－－Ackman的言下之意就是股災當中人們避險，會推高債券價格，而聯儲局也有可能減息挽救經濟，讓原本利息較高的國庫債券更具價值。

2025年4月2日，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮玫瑰園舉行的「讓美國再次富裕」貿易公告活動上。 （Getty Images）

雖然Ackman其後收回這項對於盧特尼克謀求私利的指控，但他依然將特朗普的關稅政策形容為「重大政策錯誤」。此前他就呼籲特朗普暫緩執行關稅90天，好讓其他國家能夠同美國進行談判，否則美國可能會陷入「自我引發的經濟核寒冬」之中。

上文述及的「90天關稅暫緩」虛假消息，正是出於被視為關稅鴿派的哈塞特對於90天暫緩這個說法的回應。當時他被問及白宮會否考慮90天關稅暫緩，他的回應是：「是的，我認為總統會決定總統要決定的事情。目前有超過50個國家正在與總統進行談判。」這其實是說了等於沒說，但在眾多出於特朗普陣營對於特朗普關稅的質疑聲音之中，這就變成樂觀誤解或虛假資訊的「根據」。

Bill Ackman在X指責盧特尼克（Howard Lutnick）對股市大跌漠不關心是因為他能夠靠持有長期國債賺錢。（X截圖）

其他官員的公開溝通，也製造了極大不確定性。納瓦羅4月7日在報章撰文，表明特朗普的關稅政策是要修復造成美國長期貿易赤字的全球貿易體系，「這並不是一場談判。」但同一天，特朗普與日本首相石破茂通了電話，說日方正派出高級團隊來美談判。去年大選期間特朗普的關稅政策只是談判籌碼的財長貝森特（Scott Bessent）更指他「預計日本將獲得（貿易談判的）優先權，因為他們很快就主動提出了要求。」

早在4月4日，越南共產黨總書記蘇林也跟特朗普通了電話，提出了將美國商品關稅減至零的條件，特朗普當時就稱通話「富有成效」、感謝蘇林，又表示期待在不久的將來和他會面。

這些表態似乎都顯示出其他國家可以透過貿易談判，跟特朗普討價還價換取美國撤銷新增的關稅。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

但另一邊廂，4月7日再次訪問白宮的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提出全面減除對美關稅，以換取特朗普去掉其針對以色列所有商品的17％關稅，但特朗普卻稱，「我們正在談論一個全新的貿易（協議），也許不會，也許不會。」特朗普又強調，「別忘了，我們幫了以色列很多，我們每年給以色列40億美元，那可是一大筆錢。」

同一天，正在準備關稅報復的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出可以將美國汽車和工業產品的關稅降至零，換取特朗普給予歐盟同等對待。但當特朗普被問及這只否足夠讓美國收回對歐關稅，他就斬釘截鐵一句說「不」，轉而要求歐盟向美國購買3500億美元的能源－－這幾乎相當於歐盟2024年全年的能源進口額，比其從美國的能源進口價值高出大約5倍，而且遠遠高於美國對歐盟的貿易逆差（2,356億美元）－－但他沒有承諾美國的新增關稅會因此被收回。

從以色列和歐盟的例子來看，「零關稅」似乎也不能說服特朗普收回他的所謂「對等關稅」。這樣的話還有什麼可談？

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為馮德萊恩在歐盟峰會上發表講話。（Reuters）

這種特朗普陣營的「內亂」其實不是特例，我們從此前的Signal泄密事件就看到，這根本就是一群烏合之眾，不只沒有做實事所需要的認真和謹慎，甚至連一致的政策大方針也沒有。

實際徵收關稅的潛在困難

即使我們放開特朗普關稅政策目標的不確定性不談，要真的把特朗普的關稅落實起來，也有一定困難。

CNBC日前就刊登了一篇觀點文章，直指特朗普利用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）不經貿易調查直接增加關稅，卻沒有為此提出一個執行計劃。文章指特朗普關稅政策「遠遠超過了當前聯邦政府有效且及時實施關稅的能力」，要加徵關稅不是特朗普一言令下就能成事，而是需要一系列部門的互相配合。

雖然負責制訂關稅政策的是美國貿易代表辦公室、商務部、財政部等等，但真正在前線執行關稅政策的卻是海關及邊境保衛局（CBP），後者近年的主要任務卻是管制邊境移民和毒品流入。一份2023年的政府問責辦公室（GAO）報告指出，入境口岸長期存在人員短缺、處理延誤以及貿易規則執法不一致的問題。

如今只得一周時間準備，海關及邊境保衛局就要落實種類突然數十倍變多的關稅稅率（當中還有以千計的豁免商品種類）、處理原來根本不會出現的商品分類爭議、認證商品來源地等等。CNBC的觀點文章就認為這種具體執行問題是特朗普關稅政策的第一個考驗，而特朗普政府「注定失敗」。

在特朗普陣營的內部爭吵和政府官僚部門的實際執行困難之下，特朗普的關稅戰會否「鬧劇」收場？4月9日，大家拭目以待。