特朗普貿易戰開打　美國民眾憂通脹瘋搶iPhone、日用品及汽車

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日頒布「對等關稅」（reciprocal tariffs），引發本國消費者對物價上升的憂慮。不少民眾因擔心美國對中國、越南、日韓等製造商品國家徵關稅會導致物價飄升，開始搶購iPhone、日用品、進口汽車。據美國稅務基金會（The Tax Foundation）研究，關稅或會導致2025年美國每個家庭的支出增加約2,100 美元（約1.6萬港元）。



iPhone

據彭博社（Bloomberg）報道，美國各地Apple門店的員工都表示，周末商店裏擠滿了顧客。一位Apple商店員工表示： 「幾乎每個顧客都會問我價格是否會很快上漲。」消費者擔心關稅實施後iPhone價格或大漲，所以趕在關稅實施前囤貨。

iPhone（Reuters）

iPhone是Apple最暢銷、最重要的產品，而其大多數都在中國生產。若對中國累計徵收的104%關稅生效，iPhone 16 Pro Max的價格或會從1,599美元（約1.2萬港元）上漲到3,200美元（約2.48萬港元）以上。

日用品雜貨

據路透社報道，一位在沃爾瑪（Walmart）購物的顧客詹寧斯（Thomas Jennings）表示：「不管甚麼東西，豆子、罐頭食品、麵粉，只要你能想到的，我都會買雙倍。」他的策略是在關稅生效前盡可能多去存貨。

退休服裝設計師巴里奧（Angelo Barrio）則表示，他從去年11月就開始囤保質期長的商品，他的恆溫地下室還已存有各種罐頭食品。巴里奧還稱，這周他又在Costco購買了牙膏、肥皂、水和大米，他還稱自己已囤積20瓶橄欖油。

由於關稅實施，日用品價額或上漲。（Getty）

非營利研究機構稅務基金會表示，新關稅將在未來10年內使美國人損失3.1萬億美元（約24億港元）。服裝組織也警告，美國消費者將會為衣服和鞋子支付更多的錢，因為其中約97%都是進口的，主要來自亞洲國家。

進口汽車

除特朗普先前宣布對進口汽車徵收的25%關稅外，4月2日後進口汽車還將面臨10%的普遍「對等關稅」。即便是美國製造的汽車，其中也包含從其他國家進口的零件，這些零件也面臨關稅，最終仍會導致汽車價格上漲。

據安德森經濟集團4月2日估計，美國消費者或需為最低價的美國汽車額外支付2,500至5,000美元（約1.9萬至3.8萬港元），而為某些進口車型額外支付的費用則高達2萬美元（約15.5萬港元）。

據美國媒體報道，不少美國民眾甚至在特朗普4月2日公布「對等關稅」前，就因為憂慮價格上漲，開始搶購心儀的汽車。