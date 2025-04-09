零關稅是偽命題　跪低也阻止不了特朗普

特朗普毅然揮貿易大棒，全球市場巨震，這也讓輿論紛紛擾擾，各種傳聞接踵而至。先本是美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）透露,美國總統特朗普正在考慮對部分國家暫停90天的關稅。但隨即，白宮就立刻表示，「對部分國家暫停90天的關稅」是假新聞。

次日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，「對等關稅」將於4月9日生效。格里爾稱，特朗普與其他國家就關稅問題進行的談判沒有具體時間表。特朗普已明確表示，近期不會實施關稅豁免。這一巴掌狠狠打在了日韓、歐洲、越南等國的臉上。



這些國家都天真了。以越南為例，特朗普宣佈對越南征收關稅46%後，越南領導人立刻同特朗普通電話。這是特朗普宣佈「對等關稅」後，第一個「求和」電話。按照特朗普的說法，越方表示只要達成協議願意將關稅降至為零。但越南的主動示好，美國接受嗎？越南將關稅降至為零，是否表示美國對越「對等關稅」降為零呢？

顯然是不可能的。按照，特朗普的「關稅公式」，對美關稅稅率=美國的逆差/美國的進口。這根本不取決於越南要不要降為零關稅。此外，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）直言不諱說：「當他們來找我們說『我們將實現零關稅』時，這對我們來說毫無意義，因為重要的是非關稅欺詐……零關稅不會減少我們1230億美元（對越）逆差。」

由此可見，其一，越南提出的零關稅，美國認為「毫無意義」。其二，美國實際想要的，其實是零逆差。

左圖：2025年3月7日，特朗普在白宮簽署行政命令。（Reuters）右圖：越共中央總書記、越南國家主席​​蘇林。（Reuters）

那麼，越南和美國之間是否可能零逆差？沒可能！2024年越南對美出口1195億美元、對美進口150億美元，產生1045億美元的順差。假設雙方都是零關稅，結果只不過是越南對美進口收入損失一些。但越南對美出口是更多而不是更少，特朗普更焦慮而不是更得意。能不能讓越南也從美國進口1000多億，或者是讓越南少出口？關鍵是，越南產品有競爭力，美國市場有需求；而反之，越南的情況，美國出口的東西根本不需要坦率地說，現在的越南也不一定買得起。

一個核心問題在於，特朗普將美國長期存在的貿易逆差歸咎於「不公平貿易」，張嘴就是要美國吃虧了，但美國究竟有沒有可能實現貿易順差？

這也是不可能的。美國之所以不可能實現貿易順差，主要可以歸結為以下幾個關鍵因素：

首先，製造業空心化：美國已經將中低端製造業分離出去，專注於高端製造業和高科技領域。這使得美國在很大程度上依賴從新興市場經濟體，尤其是中國，進口大量物美價廉的商品。

美國已經將中低端製造業分離出去，專注於高端製造業和高科技領域。圖為IBM公司標誌及電路板。 （REUTERS）

很關鍵的是，製造業空心化是美國自己一手造成的。從80年代新自由主義盛行開始，美國企業指導思想發生了重大變化，內部的治理結構也發生了重大變化。美國的管理層的日常工作不再是考慮經營和戰略，而是想着如何降低成本，如何提升資本回報率。美國企業微觀上的轉變，在相當大程度上促成了全球化的發展。

從分工的角度來說，將低資本回報率的產業分出去，將成本中心轉移到低成本的地區和國家，成為了美國企業流行的做法。美國企業只做那些最容易賺錢的環節。就這樣，美國一步一步失去了製造能力，加劇了貧富分化，鐵鏽地帶經歷了失去的40年。甚至可以說，是美國企業過去40年掏空了美國的製造業——為了追求股東價值最大化，最終毀掉了美國的製造業供應鏈。

這就造成了國際分工的變化。隨着全球化的發展，發展中國家成為全球加工廠，負責生產並向美國出口廉價商品。這種國際分工使得美國可以以較低的成本獲取日常消費品，但同時也導致了貿易逆差的持續。

美國民眾在特朗普關稅實施前搶購貨品：

沒可能實現的貿易順差？

其次，消費模式：美國人口雖然只有3.4億，卻是全球第一消費大國。美國人的消費習慣傾向於透支消費，這導致大量進口商品的需求，從而維持了美國的貿易逆差。

另外，美元作為世界結算貨幣，國際流通性強，這導致美國可以通過發行美元來購買全球商品，而非等待其他國家用商品換取美元。這種做法本身就會導致貿易逆差。

因此，由於美國的製造業重心調整、消費習慣、美元作為全球貨幣的角色以及國際分工的現狀，美國在可預見的未來幾本不可能實現貿易順差。

可見，關稅只是一個藉口，零關稅更是一個偽命題。所以，哪怕越南、歐盟，以及其他不少國家，主動向美國示弱，甚至主動提前零關稅，但美國不為所動。因為不管怎麼做，根本實現不了特朗普的目標。反爾，越示弱，特朗普越得意，竹槓敲得更響。