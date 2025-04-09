白宮：對有中國公民疑為俄羅斯作戰感到震驚

路透社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）4月8日表示，對於有兩名中國士兵在烏克蘭被俘虜的消息，認為是令人「深感不安」。



布魯斯說：「中國是俄羅斯在烏克蘭戰爭的主要助推者，俄羅斯打這場戰爭所需要的近80%軍民兩用品都是中國提供的。」她補充，中俄兩個核大國繼續合作，只會進一步加劇全球不穩定，使美國和其他國家變得更不安全、更不穩定、更不繁榮。

上任美國政府多次批評中國向俄羅斯提供軍民兩用品，而中國一直避免在俄烏戰爭中公開力挺俄羅斯。特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月重返白宮後把應對中國列為優先事項，並尋求通過談判結束俄羅斯和烏克蘭的戰爭。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）周二（8日）表示，烏軍俘虜2名在俄烏戰爭中作戰的中國公民。（FB@澤連斯基）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）周二在社交平台說，烏軍俘虜2名在俄烏戰爭中作戰的中國公民，要求北京作出解釋，並呼籲盟友作出反應。烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）同日表示，烏克蘭強烈譴責俄羅斯派遣中國公民參與俄烏戰爭，並指外交部已召見中國駐當地臨時代辦，要求對方就事件解釋。