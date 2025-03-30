《華爾街日報》曝光美國防長兩度攜妻與會　討論俄烏局勢

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）早前因Signal事件被指泄密引發外界關注，《華爾街日報》周六（3月29日）引述消息人士指，赫格塞思在上月以及今月還帶同自己妻子珍妮花（Jennifer Hegseth）先後參與兩場軍方會議。



報道指，這兩場會議分別是上月北約（NATO）於布魯塞爾總部召開的會議，以及美國軍方6日在國防部的五角大樓與英國軍方舉行的高層會談。

2025年2月4日，美國華盛頓，圖為赫格塞思在記者會期間使用手機。（Reuters）

報道形容，這兩次會議都涉及大量機密信息。一些在場外國官員不認識Jennifer，一些則對她在會議中現身感到驚訝。

報道指，珍妮花本月6日出席在五角大樓舉行的會議，與會者包括英國國防大臣賀理安（John Healey）。美國在會議後一日宣布，暫停與烏克蘭分享軍事情報。

而在北約會議上，這場由美國主導的軍方論壇還召集約50個國家的代表，期間討論協調生產交予烏克蘭的武器以及其他軍援。有官員透露，在這種閉門會議中，其他國家代表通常會討論機密訊息。美國國防部指，赫格塞思的弟弟菲利普（Philip Hegseth）亦有同阿嫂珍妮花出席是次會議。

2025年3月6日，美國華盛頓，圖為赫格塞思在國防部會見賀理安。（Reuters）

美國高官的伴侶擁有低級別的安全許可並不罕見，國防部長可以邀請他人一同出席會議，不過與會名單一般嚴格受限，且須視乎會議內容，通常需要安全許可。但國防部拒透露二度與會的Jennifer是否具有接觸這些機密資料的安全許可。

國防部發言人Sean Parnell指《華爾街日報》報道失實，北約和英國國防部發言人拒絕評論。

珍妮花曾任美國霍士新聞旗下一檔網絡電視節目《Fox & Friends》的製作人，赫格塞思在2017年亦有在這節目擔任主持人，並一同主持節目，二人在2019年結婚。