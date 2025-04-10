特朗普關稅戰、徵港口費計劃費推高成本　亞洲買家減購美國農產品

路透社4月9日報道，由於美國計劃對與中國有關的船隻徵收巨額港口費，並對主要區域貿易夥伴徵收進口關稅，這推高成本、不確定性並抑制對美國產品的需求，因此亞洲買家正在減少對美國農產品的購買量。



報道指，中國是美國農產品的最大進口國，日本、韓國和泰國等其他亞洲國家也購買了大量美國小麥、玉米和豆粕。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃重振美國造船業，對與中國相關的船隻徵收高達150萬美元（港元）的港口費，這迫使出口商尋找非中國船隻，進而推高了運費成本，削弱對美國農產品的需求。

2025年2月4日，美國加州，圖為來自中國的船隻停泊在洛杉磯港口。（Reuters）

在美國堪薩斯州（Kansas）辦公的貨運顧問Jay O'Neil說：「這使得美國現在對全球超過一半的船隊來說不再具有吸引力。」他指出，由於即將徵收的費用，船東和運營商不願提供4月、5月和6月美國港口的報價。

交易員認為，航運挑戰和貿易戰的不確定性可能會對基準芝加哥大豆和小麥期貨造成壓力，目前這些期貨的交易價接近數月低點。

一名駐新加坡、從事將美國穀物和油籽銷往亞洲業務的國際公司交易員透露，截至目前，大多數進口商不願冒險從美國進口。因為運輸成本上漲，貿易戰的不確定性也很大。

儘管特朗普已準備好與一些國家進行談判，美國對數十個國家的貨品加徵的關稅於9日生效，包括對中國商品加徵高達104％的關稅。

亞洲購買了全球約35％的小麥和玉米。就大豆而言，中國佔全球油籽貿易量的60％以上。

2024年5月30日，美國伊利諾伊州索莫諾克（Somonauk），數台大豆種植設備被擺放在當地的大豆農場。（Reuters）

獅城貿易商：對美國小麥採購幾乎已停止

貿易商認為，雖然其他亞洲穀物進口國預計不會對美國採取報復性關稅措施，但有限的船隻供應和貿易戰的不確定性正在對採購造成影響。

另一名駐新加坡的貿易商說：「我們正在嘗試更換之前預訂的船隻，以便將美國小麥運往東南亞。為了換到非中國船隻，我們不得不支付更高的運費。因此，我們目前完全無法接受美國穀物。」

日本和韓國等美國小麥傳統買家預計將繼續購買美國小麥，但他們也可能會從南美和黑海地區的其他供應商那裡購買一些玉米和大豆。

一名新加坡貿易商說：「截至目前，對美國小麥的採購幾乎已經停止。但展望未來，我們預計日本和韓國將繼續採購美國小麥，因為他們已承諾向美國採購。」

由於美國小麥直接供人類食用，日本和韓國等買家很難放棄購買美國小麥，但玉米和大豆等飼料穀物方面，他們可以轉向替代進口。

2024年6月13日，美國俄克拉荷馬州Skedee鎮附近，有人駕駛着收割機收割小麥。（Reuters）

第二名新加坡貿易商透露，大多數東南亞穀物進口商尚未預訂5月份約一半的需求，這使得他們容易受到供應短缺的影響。

美國大豆運輸聯盟（Soy Transportation Coalition）執行董事Mike Steenhoek說，由於美國計劃向與中國相關的船隻徵收費用，一間知名的美國出口商無法從遠洋船運公司獲得運輸豆粕的投標。對此，他直言：「你已經看到了影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

