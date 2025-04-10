澤連斯基：至少155中國公民為俄軍作戰　中方對俄招募知情

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月9日表示，烏克蘭情報部門掌握資料顯示，有155名中國公民正為俄羅斯參與對烏克蘭的戰事。澤連斯基稱，俄羅斯正在透過社交媒體招募中國公民，中國官員對此知情。他又稱，烏克蘭正嘗試評估這些新兵是否接受了北京指示。



圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

澤連斯基稱，有該155人的護照資料，包括他們的籍貫、年齡等。他們有人曾在俄羅斯第70獨立近衛摩托車化步兵旅、第255步兵師等部隊服役。

消息人士向《基輔獨立報》稱，兩名被俘中國士兵身份已確定，分別為Wang Guangju和Zhang Renbo，出生於1991年和1998年。報道引述烏克蘭盧甘斯克的軍方新聞處稱，其中一名被俘士兵聲稱，他透過一名中國中間人支付了30萬盧布（約3,000美元）加入俄羅斯軍隊，以換取俄羅斯公民身份的承諾。

圖為2025年4月8日，烏克蘭稱在頓涅茨克抓獲自稱是中國公民的士兵，協助俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。 (Photo by UKR President Telegram Chn./Anadolu via Getty Images)

針對澤連斯基前一天稱，有2名中國公民在烏克蘭東部頓涅茨克被俘獲。中國外交部發言人林劍表示，中方正向烏克蘭核實有關的情況，「中國政府始終要求公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式，捲入武裝衝突，尤其應避免參加任何一方的軍事行動」 。