特朗普暫緩對華以外「對等關稅」　白宮：期限內稅率統一降至10%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日在社交媒體上宣布，他將暫停實施「對等關稅」計畫90天，但由於中方「缺乏尊重」，他決定繼續對中國進口產品徵關稅，並將對華關稅稅率從104%增至125%。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後進一步解釋，「暫緩」落實後，中國以外受「對等關稅」影響的國家稅率將於期限內降至普遍10%。



特朗普當日在Truth Social上說，「由於中國對全球市場所展現的不尊重，我現在宣布將美國對中國的關稅提高到125%，並立即生效」。他表示，希望在不久的將來，中國能夠意識到，剝削美國和其他國家的日子已不會繼續且不可接受。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

相反地，他提到有超過75個國家已經聯繫美國的代表，包括商務部、財政部和美國貿易代表辦公室，以商討有關貿易、貿易障礙、關稅、貨幣操縱及非貨幣性關稅的問題，且它們在他的建議下，未有對美方進行報復。

因此，他已授權暫緩「對等關稅」90天，並在此期間大幅降低稅率至10%，措施將即時生效。

萊維特其後在記者會上為特朗普的決定作進一步解釋，指貿易談判仍在進行中。她一度形容後者暫緩「對等關稅」的舉動體現了「交易的藝術」，但可惜主流媒體都未能看透特朗普背後的策略。

在場的財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，特朗普暫停徵收「對等關稅」的決定並不是因為股市大幅下跌，而是因為有有超過75個國家與美國聯繫，美方需要時間與它們商討「個別專屬」的貿易協議，又指特朗普希望「親自參與」相關談判。