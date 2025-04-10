關稅戰｜中方於世貿會議表達關切　稱美「對等關稅」開錯方吃錯藥

世界貿易組織（WTO）4月9日召開貨物貿易理事會年度首次會議。中方主動設置議題，對美國「對等關稅」措施及其惡劣影響表達嚴重關切，要求美方切實遵守世貿規則，避免對全球經濟和多邊貿易體制造成負面衝擊。中方表示，所謂「對等關稅」是「開錯方、吃錯藥」，無助於解決貿易不平衡問題，還會反噬美國自身，嚴重擾亂國際貿易秩序。



2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持簽署的關稅行政命令。（Reuters）

中方表示，美方「對等關稅」稅率遠超其在世貿組織承諾的約束關稅水平，單方面任意加徵歧視性關稅嚴重違反世貿組織最惠國待遇這一根本原則，是典型的單邊主義、保護主義和霸淩行徑。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方呼籲所有世貿組織成員以史為鑒，堅守和維護多邊貿易規則，通過多邊對話和合作解決分歧。

新華社指出，中方發言引發各方強烈共鳴。歐盟、英國、加拿大、日本等46個成員在此議程下發言。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

歐盟表示，「對等關稅」嚴重損害世貿組織基本原則，無助於解決貿易失衡問題。英國、加拿大、日本、韓國等批評，該措施擾亂國際貿易秩序，破壞全球產業鏈供應鏈穩定運轉，將損害包括美國在內的各國生產商、消費者利益。

秘魯、哈薩克、乍得等成員譴責，美國「對等關稅」對經濟脆弱的發展中成員，特別是最不發達國家成員造成嚴重衝擊。有關成員強調，繼續積極支持世貿組織發揮積極作用，呼籲成員在多邊框架內解決彼此分歧。