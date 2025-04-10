馬克龍：法國或在今年6月承認巴勒斯坦國
撰文：羅保熙
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月9日表示，法國可能在今年6月承認巴勒斯坦國。他在法國電視台播出的訪談節目中說，「我們需要朝着承認這個方向邁進。所以在接下來的幾個月裏，我們會這樣做。我這樣做不是為了取悅任何人，而是因為最終它會是正確的。」
法國和沙特阿拉伯計劃6月於紐約聯合舉辦有關巴勒斯坦問題的會議，法國屆時可能承認巴勒斯坦國。馬克龍強調，政治解決以巴衝突的重要性，同時呼籲一些支持巴勒斯坦的國家承認以色列。他又透露，一些中東國家也支持承認以色列國。
巴勒斯坦方面回應說，法國計劃承認巴勒斯坦國是朝著正確方向邁出的一步，符合維護巴勒斯坦人民的權利和兩國解決方案。
目前，雖然巴勒斯坦已被近150個國家承認為主權國家，惟大多數西方主要大國尚未承認，包括美國、英國、法國、德國和日本。
至於不承認以色列的國家，則包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、敘利亞和也門。
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