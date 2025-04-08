以巴戰爭｜埃及傳提出新停火方案　偕法國約旦元首與特朗普通話

埃及總統府4月7日發聲明表示，埃及、法國和約旦元首4月7日曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，討論在加沙停火和釋放人質的必要性。聯合國同日表示，在以軍最近幾天新一輪攻勢中，已經佔領或夷平加沙近三分之二的地區。



圖為2025年4月7日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在埃及舉行三方峰會，討論加沙局勢。（Reuters）

釋放8名人質換40至70天停火

另外，由沙特擁有、總部設在倫敦的報章《Asharq Al-Awsat》，同日引述埃及方面消息稱，埃及已提出一項關於加沙停火的新方案，包括哈馬斯分階段釋放8名以色列人質，以換取40至70天的停火、巴勒斯坦囚犯獲釋，及恢復對加沙的人道援助。

該消息人士表示，此前哈馬斯提出釋放5名人質以換取停火50天，而以色列則堅持要求釋放11人。埃及的新提議在雙方要求的基礎，讓雙方都做出一定妥協。

3國元首關切當前局勢

埃及、法國和約旦當日在埃及首都開羅舉行峰會，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）出席，討論了加沙局勢及其發展問題。

三國領導人於會後發表聯合聲明，強調必須執行各方1月19日簽署的停火協議，釋放所有被扣押人質，並確保充份的人道主義援助。聲明又稱，三國對當前局勢嚴重關切，呼籲停止一切破壞「兩國方案」、加劇緊張局勢的單邊舉措。