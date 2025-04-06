美國關稅｜加拿大法國硬氣反制 日本越南火速「下跪」

美國總統特朗普（Donald Trump）發起關稅戰，中國打響了全面反制第一槍。一些比較大的經濟體，如法國、加拿大、歐盟等，都對特朗普關稅表示出反對，並聲稱要採取反制措施。



比如，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在特朗普關稅生效同天就宣佈，對總值356億加元的美國進口車徵收25%關稅，表現得很有骨氣。

卡尼還指出，加美已經回不到從前的深厚關係，「加拿大自二戰以來一直仰賴、以美國為主軸的全球貿易體系……已經終止。」

2025年4月3日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在渥太華舉行的記者會上談論關稅措施。（Reuters）

法國則呼籲歐洲企業別到美國投資，直到美國釐清對等關稅政策。馬克龍（Emmanuel Macron）在談到此事時說，特朗普的決定「殘酷，且毫無根據」。他表示，特朗普因為美歐貿易逆差就對歐盟發難，但卻無視歐盟對美國數字和科技服務保持着高額貿易逆差。（注：2023年，歐盟對美國商品貿易順差為1566億歐元，但服務貿易逆差為1086億歐元。）

馬克龍還呼籲歐盟企業在應對美國關稅衝擊時保持「集體團結」。他說，面對這一「前所未有」的挑戰，歐盟應該利用其擁有4.5億消費者的單一市場，提出「統一、有力和堅決」的應對措施。

馬克龍表示，除了採取報復性關稅外，歐盟還應考慮使用歐盟所謂的「反脅迫」機制來對付美國。「沒有排除任何可能，所有工具都在考慮之中。」

圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

態度一向親美的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示，特朗普新關稅政策是「對世界經濟的重大打擊」，如果歐美雙方談判失敗，歐盟正在準備進一步的「對抗措施」。

不過，和上述國家相比，也有一些國家表現得非常軟弱。

一個是日本。日本首相石破茂（Ishiba Shigeru）雖然對特朗普關稅表示「極度失望」，稱美國對日本加徵24%對等關稅堪稱「國家危機」。但他也明確表示，日本政府會冷靜處理，盡最大努力與各方合作，以減少關稅的影響。這個表態上基本上就代表了不會採取任何反制措施。

日本首相石破茂2025年2月7日會見特朗普後出席記者會（Reuters）

還有一個表現得特別軟弱，甚至有點投機的國家是越南。

越南這次被特朗普政府課以46%重稅，各國中排名第三，比所有其它東南亞、南亞國家都高。而且因為越南在人們印象中是一個比較比較好鬥，敢和大國對抗的國家，這些年又承接了不少中國轉移出去的製造業，所以大家很都很關注越南這次如何回應。

令人遺憾的是，可能越南被特朗普氣勢洶洶的姿態嚇壞了，也可能是吃夠了與大國對抗的苦頭，又嚐到了這幾年承接中國產業轉移和對美貿易大幅上升的甜頭，越南蘇林政府表現得特別軟弱。

越共中央總書記、越南國家主席​​蘇林和美國總統特朗普。（Reuters）

蘇林不僅在第一時間和特朗普通電話，表示不會採取任何反制措施，會和美方談判，把越南對美關稅降低到零，爭取和美方合作。還宣佈對原產中國的鍍鋅類產品等徵收反傾銷稅，稅收為37.13%。

越南這個火速下跪的玩法，在東南亞國家中開了一個很壞的頭。本來特朗普關稅是普遍關稅，對東南亞稅率和對中國大陸接近，這樣亞洲可以結成一個對抗性聯盟，像歐洲那樣「集體團結」與美方博弈。

越南這樣與美國溝通，不做任何抵抗就滿足特朗普的一起要求，就等於開了一個和美方單獨談判獲得赦免的口子，維持了對美貿易的窪地優勢。

有越南如此，不排除其它一些東南亞、南亞國家也會群起效仿。要當心他們為向特朗普表忠心，反過來對中國豎起關稅壁壘，限制從中國產品進口。這是中國在正面反制美國時，要注意防範的脆弱側翼。