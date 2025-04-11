特朗普關稅｜讓「美國製造」再次偉大？德州廠廢品率嚇壞LVMH高層

奢侈品集團LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）6年前與時任美國總統特朗普（Donald Trump）一起在德州剪綵，慶祝一個生產路易威登（Louis Vuitton）手袋的工廠「誕生」。然而，自開業以來，這個工廠面臨一連串問題，生產能力受到限制，成為路易威登表現最差的工廠之一。



路透社引述路易威登11名前員工的說法稱，德州工廠在技工短缺方面遭遇困難，這阻礙其達到品牌的質量標準。某些工人表示，生產線上的錯誤導致多達40%的皮革材料被浪費，而行業普遍的廢品率為20%。這些問題不僅影響生產效率，還使得工廠難以滿足路易威登對手袋的質量要求。

為提高產量，管理人員常常對掩蓋缺陷的方法視而不見，甚至在某些情況下鼓勵這種做法。雖然路易威登工業主管Ludovic Pauchard承認過往、2018年時曾存在此類現象，但強調問題已得到解決，有關管理層已不再是公司員工。

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當被問及哪些手袋型號全部或部份在德州生產時，LVMH拒絕發表評論，但路透社採訪的前職員提到，該工廠的產品包括Carryall、Keepall和Neverfull等。

工廠還面臨招聘困難。前員工稱，工廠的勞動力一直低於預期，截至2025年2月，工廠員工人數不到300名，遠低於最初計劃的1000人目標。

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儘管在德州的操作遇到挑戰，LVMH仍計劃將更多的生產崗位遷移到此。根據公司2017年的申請，第一間德州工廠的投資約為3000萬美元，而第二家已於2022年完成，投資2350萬美元。路易威登計劃到2028年前關閉加州的生產設施，並希望將這些工人轉移到德州。

Ludovic Pauchard證實有關消息，並稱路易威登打算精簡其在加州的業務，並將更多熟練的工匠轉移到德州，但迄今為止收效甚微。他說，公司高層「低估德州距離加州較遠的事實」。

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