韓爸買名牌袋贈小5女兒　妻子阻止反被罵：想她窮一世嗎？

從小培養經濟觀念是好事，但父母該怎麼教導孩子的價值觀呢？韓國一名爸爸買了上萬精品包要送女兒，認為讓女兒從小接觸奢侈品，長大後就會成為「會賺錢的人」，媽媽則認為給孩子奢侈品沒有意義，夫妻因價值觀之爭僵持不下。



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根據《韓國經濟》報道，日前一名媽媽在韓國社群平台上發文詢問，表示丈夫出差買了一個價值超過4百萬韓元的Dior包包要送給小學五年級的女兒，媽媽立刻阻止，認為給小孩子奢侈品沒有意義，試圖說服丈夫把包包轉賣或送給親戚，但是兩人的觀念截然不同。



丈夫認為，送女兒名牌包，是提前讓她學習「經濟學」，讓女兒喜歡昂貴的東西沒有不好，這樣她才會懂其中的價值，長大後就會成為會賺錢的人，並反問妻子難道想讓女兒生活在貧困中嗎？認為妻子不了解這個世界是如何運作的。

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由於夫妻無法達成共識，決定詢問網友意見，多數網友站在妻子這邊，認為給孩子精品包不只會使她容易成為犯罪目標，也會加重同儕間的比較心理引發忌妒、衝突等問題。而且讓沒賺過錢的孩子擁有上萬的包，除了虛榮心外學不到任何東西，丈夫的行為只是把自己的虛榮心投射到孩子身上。



網友表示，想讓孩子了解經濟，可以給他們買股票、和他們一起學習，或是用有趣的方式講解經濟故事給他們聽。

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現在韓國兒童接觸奢侈品的趨勢不斷上升，《韓國經濟》指出，韓國出生率下降、經濟衰退，但兒童奢侈品市場卻持續增長。根據百貨產業統計，樂天、新世界、現代百貨這3大韓國百貨，去年的進口高檔童裝銷售額比前年還多了2位數的成長。

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