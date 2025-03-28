外國車企因特朗普關稅遭殃　分析：Tesla或因在美國製造而受益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將對進口汽車徵收25%的關稅，汽車行業許多公司都將成為受害者。但是有一個顯而易見的贏家，就是馬斯克（Elon Musk）的特斯拉公司（Tesla）。



這家電動車製造商在加州（California）和德克薩斯州（Texas）擁有大型工廠，生產在美國銷售的所有車子，從而在更大程度上免受特朗普對進口汽車和關鍵零部件徵收新關稅的影響。它的主要競爭對手，韓國的現代汽車（Hyundai），德國的福士汽車（Volkswagen，又稱大眾），以及同為美國公司的通用汽車（General Motors），則很快面臨成本急劇上升的嚴峻局面。

特斯拉（Tesla）在美国德州工厂 （X@AustinTeslaClub）

「汽車預測解決方案」（AutoForecast Solutions）副總裁菲奧拉尼（Sam Fiorani）接受彭博社（Bloomberg）電話採訪時說：「贏家少之又少……消費者將是輸家，因為他們的選擇會減少、價格會更高。」

與一些競爭對手相比，福特汽車（Ford）面臨的影響也可能不那麼嚴重，因為它在美國銷售的汽車中約有80%是在美國國內生產的。

圖為福特汽車（Ford）的標誌。（Reuters）

從下周開始，25%的新關稅將適用所有進口乘用車和輕型卡車，以及諸如發動機、變速箱和電氣部件等關鍵零部件，且是在所有已有關稅基礎上增加徵收。

提供市場研究數據的CFRA研究公司（CFRA Research）分析師尼爾森（Garrett Nelson）本周發表的分析報告指出，特斯拉由於在國內生產，其受新關稅的影響會最小。特斯拉本身本周一直吹噓自己的美國身份，在社交媒體平台X上發帖稱，其各型汽車是「最美國造的汽車」。

不過特斯拉也不會完全不受影響。馬斯克在社交媒體X上發帖回復另一名用戶稱，「值得注意的是特斯拉並非毫髮無損。關稅對特斯拉的影響仍然重大。」

馬斯克在特朗普政府中扮演的重要角色，引發了對可能存在利益衝突的質疑。特朗普否認與馬斯克討論過關稅問題。彭博社引述特朗普周三（3月26日）在橢圓形辦公室（Oval Office）的講話說：「他從來沒有要求我在商業上幫忙，實際上我對此有點驚訝。」

這些關稅為在美國大量採購零部件的汽車製造商提供了優勢，特朗普還允許一項豁免：新關稅將僅適用於根據與加拿大和墨西哥的自由貿易協定進口的汽車和零部件中，不產自美國的部分。

嚴重依賴進口汽車的外國品牌將面臨最大的壓力。韓國的現代汽車可能是受衝擊最嚴重的公司之一。儘管現代汽車及其附屬公司起亞（Kia）在阿拉巴馬州（Alabama）和佐治亞州（Georgia）設有工廠，並於本周宣布了210億美元（約1,633億港元）的美國擴張計劃，但據數據分析與諮詢公司「環球數據」（Global Data）的數字，該公司去年向美國進口100萬輛以上的汽車，占它在美銷量的半數以上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

