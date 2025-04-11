馬克龍8年執政表現不佳　法國會議長出新書坦言：感極度失望

儘管法國會議長皮韋（Yaël Braun-Pivet，又譯布朗-皮韋）是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的盟友，但她仍然在4月10日出版的新書中稱對前者執政八年的表現感到「極度失望」。



法媒報道，皮韋10日出版新書《在我的位置》（A ma place），其中談到她成為法國史上首位女議長所面臨的挑戰、如何克服性別歧視，以及她對馬克龍領導風格的評價。

她寫道：「儘管我對馬克龍懷有極大的尊敬，我還是忍不住對他的（執政）方式感到失望。從一開始，核心人物就通過排斥他人更容易地掌握控制權。」

2025年3月27日，法國巴黎，圖為馬克龍在會議後發表講話。（Reuters）

她指的是愛麗舍宮內部的權力結構。這種批評在巴黎政圈早有耳聞，但這是第一次由馬克龍親信如此公開地表達。

她也指責法國總統府秘書長科勒曾勸她不要競選議長一職，時任總理博爾內（Elisabeth Borne）也持相同態度。

皮韋透露，早在2017年，馬克龍的親密盟友，後來擔任外長、現為歐盟專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）也曾反對她擔任國會委員會主席一職，甚至以她有五個孩子為由，聲稱她沒有時間勝任。

儘管有這些經歷，皮韋接受法國國際廣播電台（France Inter）採訪時說，她與總統之間仍保持「非常坦率、非常真誠」的關係。她表示：「我們仍然會一對一見面，在這樣複雜的時代，我們必須保持互信。」

2025年4月6日，法國巴黎附近，國會議長皮韋（Yaël Braun-Pivet，又譯布朗-皮韋）出席復興黨（Renaissance）政治集會時發表講話。（Reuters）

馬克龍由於連任屆滿將無法參加2027年總統選舉，皮韋在書中並未明確透露自己是否可能參選，但她強調「女性需要挺身而出」，並表示自己奮鬥的決心。

當被問及是否考慮參選2027年總統時，她回答說：「我沒有在考慮這件事。我現在專注的是讓國家保持民主運作。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

