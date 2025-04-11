法國擬6月前承認巴勒斯坦為國家　以色列強烈譴責

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱可能在6月前承認巴勒斯坦國，以色列外交部長薩爾（Gideon Sarr）譴責稱這將是對恐怖主義的「獎品」。



法新社報道，薩爾星期三（4月9日）晚間在電視台說：「任何國家單方面承認一個虛構的巴勒斯坦國……都將成為恐怖主義的獎品，並助長哈馬斯（Hamas）的勢力。」

他說：「此類行動不會促進我們地區的和平、安全與穩定，恰恰相反的是讓這些地區更加疏遠。」

2025年2月18日，以色列外長薩爾（Gideon Sarr）召開記者會時發表講話。（X@IsraelArabic）

目前，近150個國家承認巴勒斯坦國。去年5月，愛爾蘭、挪威和西班牙宣布承認巴勒斯坦國，斯洛文尼亞隨後於6月承認巴勒斯坦國。這些舉措部分源於對以色列轟炸加沙地帶的譴責。

不過，法國將成為承認巴勒斯坦國最具分量的歐洲大國，美國長期以來一直反對這個舉措，但支持者認為這是實現該地區穩定的必要步驟。

馬克龍星期三說，法國計劃在幾個月內承認巴勒斯坦國，並可能在6月於紐約舉行的聯合國會議上採取行動。「我們必須朝着承認的方向邁進，我們將在未來幾個月內這樣做。」

2025年4月8日，埃及阿里什（Arish）的埃及紅新月會倉庫，法國總統馬克龍在向加沙地區運送人道援助物資前發表演說。（Reuters）

馬克龍說：「我們的目標是與沙特阿拉伯在6月共同主持這次會議，屆時我們將最終完成多方相互承認的進程。「這也必須允許所有捍衛巴勒斯坦的人反過來承認以色列，而他們中的許多人並沒有這樣做。」

他補充說，這種承認將使法國「能夠明確反對那些否認以色列生存權的人（例如伊朗），並致力於維護該地區的集體安全」。

法國長期以來一直倡導以巴衝突的兩國方案，但巴黎正式承認巴勒斯坦國將標誌着一項重大的政策轉變，並有可能激怒以色列。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

