韓國外長訪敘利亞宣布建交　稱支持新政府及重建進程

韓國外長趙兌烈4月10日訪問敘利亞，與該國外長席巴尼（Asaad al-Shaibani）會晤並簽署協議，宣布兩國建立外交關係。趙表示，韓國願意分享在經濟發展方面的經驗，以支持敘利亞的重建進程。他同日亦與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面，稱願意為支持敘利亞新政府發揮作用。敘利亞1966年起與朝鮮建交，是聯合國成員國中唯一未與韓國建交的國家。



圖為2025年4月10日，韓國外長趙兌烈訪問敘利亞，與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）會面。（X截圖）

聲明指出，協議旨在建設和加強兩國友好合作關係、造福兩國人民，協議規定兩國互設大使館和互派外交使團。雙方強調，將在和平共處、國家主權平等、相互尊重領土完整，及互不干涉內政等原則上建立兩國關係。

敘利亞外交部表示，此舉旨在恢復該國因前阿薩德政權而削弱的國際地位。韓國外交部稱，這一進展開啟了韓國與敘利亞合作的新篇章，稱過去由於敘利亞與朝建關係密切，令韓國與敘利亞的雙邊關係斷絕。

據指出，去年12月敘利亞政局劇變後，韓國今年2月曾派代表團訪問敘利亞。