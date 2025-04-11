特朗普暫緩「對等關稅」　全球500大富豪身家單日反彈增3千億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日暫停對一些貿易夥伴加徵「對等關稅」，即時刺激股市瘋漲。彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，全球500大富豪的總淨值當日增加了3,040億美元（約2.4萬億港元），創下該指數史上最大單日漲幅，其中財富增長最多的富豪是Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。



特朗普於美國時間9日中午宣布暫緩對中國以外「對等關稅」的消息後，標普500指數創下2008年以來最大漲幅，逆轉了過去幾天的劇烈下跌，使得全球500大富豪的財富平均增長了3.5%。納斯達克綜合指數也出現反彈，創下逾24年來的最大漲幅。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

市場上週在特朗普宣布加徵「對等關稅」後大跌，他的徵收計劃超出了大多數分析師的預期，並造成了全球500大富豪自彭博2013年推出該指數以來的最大財富損失。

他們於9日的財富增長總額打破了2022年3月創下的紀錄，富豪們的身家當時增長了2330億美元。當年，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發動了該央行多年來的首次加息，但向投資者保證經濟仍然具有韌性。

隨着Tesla的股價上漲23％，馬斯克（Elon Musk）當日的身家增加了360億美元（約2,793億港元）。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）是當日財富增長第二多的富豪，增加了近260億美元。美國半導體企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）股價反彈19%，幾乎收復了在截至8日收盤的一周失地，其行政總裁黃仁勛財富增長了155億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

