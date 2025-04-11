馬斯克：料DOGE可於2026財年為政府省下1500億美元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）4月10日在白宮內閣會議上表示，他預計政府效率部（DOGE）為聯邦政府削減開支的工作，將在2026財年省下1,500億美元。他曾在今年3月表示，預計DOGE最終可為聯邦削減1萬億元支出。



馬斯克未更新DOGE運作至今已節省金額。但媒體指截至2025年3月30日，DOGE透過資產出售和消除詐欺等各種措施，已節省1,400億美元，相當於每位納稅人節省約870美元。

近日售出13幢聯邦物業 取消108份合同

根據DOGE於4月9日在社交平台X的公布，負責管理聯邦物業的總務管理局（General Services Administration, GSA）已經售出13座聯邦大樓，這些物業的維護費用超過200億美元。

該機構9日又稱，此前兩天再取消108份被其稱為「浪費」的合同，這些合約總額達2.5億美元，預計可節省7000萬美元。被取消的包括衛生與公眾服務部（HHS）承諾撥款14,000美元，用於「高階主管變革領導力培訓計劃」。

此外，DOGE於7日宣布，已削減美國非洲發展基金會（U.S. African Development Foundation）5,100萬美元的資助，其中包括數十萬美元用於推廣非洲國家的乳木果油、鳳梨汁，以及協助增加乳酪生產等。