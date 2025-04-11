世貿慶祝成立30週年　多國共同呼籲維護多邊主義

世界貿易組織（WTO）周四（4月10日）舉行成立30周年紀念活動。與會成員回顧多邊貿易體制的歷史成就，探討當下世貿組織面臨的生存挑戰，並展望未來改革方向。活動期間，由瑞士、新加坡等41個中小規模經濟體共同發布「多邊貿易體制之友」倡議。



新華社報道，「多邊貿易體制之友」倡議充分肯定世貿在過去30年中對全球貿易自由化及發展中國家融入世界經濟所發揮的重要作用，指出當前多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，包括全球供應鏈中斷和保護主義抬頭。

倡議呼籲各方重申對世貿規則的承諾，維護貿易開放，以創新方式共同推進世貿改革，使其更好應對當前挑戰，維護以世貿為核心的多邊貿易體制的基礎性作用。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

非加太集團代表巴巴多斯、非洲集團代表莫桑比克、歐盟、英國、印尼、韓國、秘魯、巴西、尼泊爾、日本、中國、俄羅斯等成員發言。發言指出世界貿易面臨單邊關稅挑戰和不確定性加劇的風險，強調遵守世貿組織非歧視等基本原則的重要性，呼籲堅定維護以世貿為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，並承諾採取切實行動推進世貿改革，推動世貿第十四屆部長級會議取得成功。

中方代表在發言中指出，當前國際局勢動盪更突顯世貿組織的核心價值。美方對包括中國在內的成員加徵單邊關稅，嚴重衝擊以世貿組織為核心的多邊貿易體制，嚴重衝擊世界經濟，特別是對弱小經濟體和最不發達國家。中方採取堅定的反制措施，不僅是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。歷史已反覆證明，保護主義沒有出路，開放合作才是正道。中國願與各方一同踐行真正的多邊主義，堅定維護世貿組織規則體系，為全球經濟注入更多穩定性與可預期性。

世貿總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在總結中鼓勵成員珍惜世貿平台，通過貿易促進發展和安全，以創新思路推進世貿改革。

本文獲《聯合早報》授權轉載

