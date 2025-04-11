特朗普關稅｜美國再增中港小額包裹關稅至120%　生效日維持5.2

美國白宮當地時間4月8日宣佈對華加徵關稅，其中包括將中國內地和香港的小包裹徵稅從貨值的30%加到90%。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其復由於不滿中方進行報復，決定增加對中國的「對等關稅」至125%，對華總關稅升至145%。白宮10日釋出相關的行政命令顯示，美國同時將中港的小包裹徵稅從貨值的90%增至120%。



據白宮網站，特朗普簽署有關修正「對特關稅」稅率的行政命令顯示，從中國運往美國、價值800美元或以下的包裹將面臨120%的關稅稅率。

行政命令提到，進口商從5月2日起須繳付關稅為貨值的120%或每件100美元（約775港元），並在6月1日後升至每件200美元（約1,551港元）。

2025年4月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國家建築博物館參加全國共和黨國會委員會 (NRCC) 晚宴時發表講話。（Reuters）

在特朗普9日決定再對華增加關稅前，美國於8日宣佈，將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1,165港元）。