特朗普關稅 | UNIQLO創始人柳井正：關稅戰將導致「美國被孤立」
撰文：張涵語
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UNIQLO（優衣庫）創始人兼CEO柳井正稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）徵收的關稅不合理且不會持續，並認為關稅戰將導致「美國被孤立」。
據彭博社（Bloomberg）報道，柳井正4月10日在記者會上表示：「只優先考慮本國的關稅制度是不可接受的。這將導緻美國被孤立。」他認為，關稅政策不會永久持續，因企業會尋求轉移生產地點，以降低關稅的影響。
柳井正提到，中國供應商已將業務拓展到越南、印尼和孟加拉，未來可能會將更多製造業轉移到印度和非洲。他強調「全球經濟沒有國界」，關稅政策無法阻止供應鏈的轉移。
民主黨眾議院史密斯（Adam Smith）4月9日在出席眾議院軍事委員會議時，也表示特朗普頒布的關稅政策，正在孤立美國，認為對盟友的關稅戰會導致友好關係被破壞。
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