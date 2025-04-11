越南副總理晤美國財長啟動貿易談判　或嚴控與中國貿易換豁免關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日頒布的「對等關稅」讓全球各國坐立不安。儘管他9日宣布暫緩向大部份貿易夥伴實施新關稅，惟依然有多國嘗試與美方進行交涉。越南副總理胡德福10日到訪華盛頓，與美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會面，雙方同意啟動討論兩國對等貿易議題。據英國媒體報道，越南政府為躲過美國的懲罰性關稅，計劃打擊經越南轉運往美國的中國商品，並將加強向中國出口的敏感商品的管制。



據美國白宮10日發布的聲明顯示，美國財長貝森特和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與越南副總理胡德福舉行會面。

貝森特和胡德福同意就美國和越南之間的互惠貿易展開正式討論。會談中，貝森特強調了與貿易夥伴保持接觸的重要性，以及迅速解決懸而未決的貿易問題的必要性。

在成為特朗普暫緩實施「對等關稅」後，首個成功與美國啟動貿易談判的國家之際，路透社引述一名消息人士及政府文件報導指，越南正準備打擊經其國境轉運往美國的中國商品，並將加強向中國出口的敏感商品的管制。

據報道，包括白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在內的高級官員，對中國透過貼上「越南製造」的標籤，享受較低關稅出口到美國的商品表示憂慮。

過去數週，越南一直嘗試提供優惠條件，希望說服特朗普政府對其與美國的巨額貿易順差持正面態度。遺憾的是，特朗普公布「對等關稅」時，計劃向越南徵收46%的高關稅。

特朗普4月2日宣布的對等關稅重，越南的稅率為46%：

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

儘管特朗普已延後90日實施該關稅，知情人士透露，高度依賴出口的越南希望將關稅談判到22%至28%之間。

越南政府10日宣布開始與美國進行貿易談判，並在其官方網站上表示將嚴厲打擊「貿易欺詐」（trade fraud），惟並沒有提供具體細節。

報道指，自特朗普首個總統任期以來，許多跨國企業奉行「中國加一」（China plus one)政策；代表他們選擇在越南設廠，以減少對中國生產的依賴。

2017年5月12日，中國北京，圖為時任越南主席陳大光（不在圖中）訪華期間，越南國旗在人民大會堂外的車輛上飄揚。（Getty）

報道提及，越南現時處於兩難；一方面試圖維持與美國的貿易，因美國是其最大的出口市場。與此同時，河內並不想激怒中國，因為中國是越南最大的投資來源國。

在特朗普3日宣布徵收關稅數小時後，越南政府辦公室（負責協調各部會的工作）與政府貿易專家舉行了緊急會議。據一位了解會議情況的人士透露，這次會談的目的是解決華盛頓對越南涉嫌盜竊知識產權和濫用轉運的憂慮。

在會議上，貿易部和海關官員被要求加強管控，並被要求在兩週內制定打擊非法轉運（Illicit transhipment）的計劃。該人士表示，最後期限可能會延長至四月底，並補充說河內希望小心謹慎，以免激怒中國。

2025年4月10日，越南副總理胡德福（右）到訪華盛頓，與美國財長貝森特（Scott Bessent，左）舉行會面，雙方同意啟動討論兩國對等貿易議題。（X@SecScottBessent）

「非法轉運」是指當一個國家將貨物運送到享有較低關稅的第三國，然後將該產品在未經增值的情況再轉口到第三國。