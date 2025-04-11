特朗普關稅｜「侵粉」CEO冀轉投民主黨　「期待」8萬元美製iPhone

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日頒布的「對等關稅」引來全球各國股市大幅下跌。儘管他4月9日宣布暫緩向大部份貿易夥伴開徵新關稅，惟依然保留對中國加徵的高額關稅，導致環球股市持續震盪。美國遊戲企業遊戲驛站（Gamestop）的行政總裁科恩（Ryan Cohen）過往曾多次在社交媒體表示支持特朗普，但他近日表示，這些關稅令他想成為民主黨人。科恩更打趣指，他「熱切期待」想買一部價值高達10,000美元（約77,570港元）的美國製造iPhone。



據美國網絡媒體Buzzfeed報道，科恩過去一直是特朗普忠實的支持者，曾多次在其社交平台表現他對特朗普的仰慕。

Gamestop行政總裁科恩過往一直是特朗普的忠實粉絲：

惟特朗普近日宣布「對等關稅」導致股市大跌市後，科恩的口徑卻出現180度的轉變。他表示終於明白為何「股神」巴菲特（Warren Buffett）手持3000億美元（約23271億港元）。

美國遊戲企業遊戲驛站（Gamestop）的行政總裁科恩（Ryan Cohen）過往曾多次在社交媒體表示支持特朗普，但他近日表示，特朗普頒布的這些關稅令他想成為民主黨人。科恩更打趣指，他「熱切期待」想買一部價值高達10,000美元（約77,570港元）的美國製造iPhone。（X@ryancohen）

科恩指這些關稅讓他想轉投民主黨陣營。

美國遊戲企業遊戲驛站（Gamestop）的行政總裁科恩（Ryan Cohen）過往曾多次在社交媒體表示支持特朗普，但他近日表示，特朗普頒布的這些關稅令他想成為民主黨人。科恩更打趣指，他「熱切期待」想買一部價值高達10,000美元（約77,570港元）的美國製造iPhone。（X@ryancohen）

科恩更語帶嘲諷指，他「熱切期待」想買一部價值高達10,000美元（約77,570港元）的美國製造iPhone。