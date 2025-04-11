習近平晤西班牙首相　稱打關稅戰無贏家同世界作對將孤立自己

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，周五（11日）上午與中國國家主席習近平會面。習近平強調，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。



根據新華社，習近平在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的桑切斯。習近平指，國際形勢愈是變亂交織，中西關係良好穩定發展的重要性就愈突顯，今年是中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略夥伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，周五（11日）上午與中國國家主席習近平會面。（新華社）

習近平稱，70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事，中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係，中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，周五（11日）上午與中國國家主席習近平會面。（新華社）

桑切斯表示，西班牙重視對華關係，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方保持高層交往，加深貿易、投資、科技創新、綠色能源等領域互利合作，加強教育、文化、旅遊領域交流，推動兩國關係邁上新台階，中國是歐盟重要合作夥伴，西班牙始終支持歐中關係穩定發展，歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加徵關稅，貿易戰不會有贏家，面對複雜嚴峻的國際形勢，西班牙和歐盟願與中方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變化、貧困等挑戰，維護國際社會共同利益。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，周五（11日）上午與中國國家主席習近平會面。（新華社）

中國外交部發言人周二宣布，應國務院總理李強邀請，桑切斯4月10日至11日訪華。

西班牙政府發言人3月20日表示，桑切斯將在4月訪問中國以及越南，訪華時將會見中國國家主席習近平。

桑切斯去年訪華時也會見習近平，當時正值歐盟對華電動車加徵巨額關稅，他當時指歐盟應與中國達成新的協定，避免再發生貿易戰。

歐盟近期面臨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅威脅，今年是西班牙與中國簽訂合作協議20周年之際。

中國國家主席習近平9月9日下午在北京會見西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）（China Daily via REUTERS）

彭博社報道預料他還將訪問越南，旨在開拓新的市場。