英媒：數十名外企CEO3月下旬將參加中國發展論壇　或與習近平會晤

路透社3月17日引述消息人士稱，一年一度的中國發展高層論壇（China Development Forum）將在23至24日於北京舉行，屆時數十名外資企業行政總裁將赴華參加會議，其中部份人預計會在28日與國家主席習近平舉行會晤。



據路透社報道，與會的企業包括美國聯邦快遞（FedEx）、德國的西門子（Siemens）、德國車企寶馬（BMW）、德國車廠平治（Mercedes-Benz）、美國晶片廠商高通（Qualcomm）、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）、瑞士的雀巢（Nestle）、沙特阿美（Aramco）、力拓集團（Rio Tinto）、美國的雅詩蘭黛（Estee Lauder）、渣打銀行、畢馬威（KPMG）以及德意志銀行等等。

圖為2024年11月18日，中國國家主席習近平出席在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的G20 峰會。（Reuters）

報道引述日程草案顯示，今年獲邀參加的歐洲企業高層人數較2024年多, 而宇樹科技行政總裁王興興, 以及小紅書行政總裁毛文超等中國大陸企業高層亦會參加會議。

一名消息人士則表示，習近平很可能在28日會見個別外國企業的行政總裁，其中可能包括歐洲和英國企業的行政總裁。

2024年3月24日，中國財政部長藍佛安在北京舉行的2024年度中國發展高層論壇上發表演說。（Getty）

平治發言人向路透社證實，公司行政總裁兼董事長康林松（Ola Kallenius）將出席論壇；而阿斯利康發言人則拒絕就該公司行政總裁是否出席會議並與習近平會面發表評論。