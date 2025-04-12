美國佛州小型飛機墜毀3死1傷　目擊者：墜機一刻爆巨大火球｜有片

美國一架小型飛機4月11日在佛羅里達州Boca Raton市附近墜毀，造成機上3人死亡，地面上1人受傷住院。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）11日報道，聯邦航空管理局（FAA）表示，失事飛機於當日上午10時20分左右從Boca Raton機場起飛，準備飛往塔拉哈西國際機場（Tallahassee International Airport），但不幸在飛行途中墜毀。

當地消防局其後證實，機上有3人全數罹難，地面上一名民眾在駕車穿過意外現事時，遭飛機墜毀造成的火球燒傷，已被送院治療沒生命危險。

報道引述目擊者稱，涉事飛機從機場起飛後，似乎遇到了「一些麻煩」，並在墜機前試圖返回機場。另有目擊者指，飛機墜毀的一刻傳來一聲巨響，事發地點隨後升起一團由煙霧和火焰組成的蘑菇雲。

報道稱，靠近墜機現場的數條道路與鐵路在事發後被封鎖，而美國家運輸安全委員會（NTSB）已接手調查事件。