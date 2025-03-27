法國2架軍機表演彩排時意外相撞　墜機後現場驚現大火球｜有片

英國媒體報道，成立於1953年的法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）一向都是法國最享負盛名的空軍飛行表演隊。遺憾的是，3月25日在法國東北部聖迪濟耶（Saint-Dizier）空軍基地附近排練飛行表演時發生罕見意外，2架軍機在空中發生碰撞，其後墜地後爆炸，現場驚現大火球，猶幸涉事的機師及時彈射逃生，雖然傷勢嚴重，但並沒有生命危險。



有網民拍到兩架法國軍機在空中相撞，其後墜機引起大火的事發過程：

從網上流出的影片可見，當時共有6架阿爾法教練機（Alpha Jets）參與表演彩排，6架軍機在成功完成各種高難度的飛行動作後，有2架軍機在空中發生碰撞，其後它們都失控急速墜落地面，引發大火和濃煙密佈。

據英國《每日郵報》的報道，在急速墜落過程中，2架軍機的機師與1名搭乘軍人，都及時彈射逃生，並且平安落地。軍機降落地面後發生爆炸，現場出現巨大火球。

法國空軍證實，兩架軍機25日下午3時35分左右在113空軍基地附近的一次演習中相撞。

有網民拍到其中一架軍機撞到一座筒倉後引起大火：

其中一架軍機撞上了位於聖迪濟耶空軍基地附近的卡林混凝土公司的筒倉，並引發火災。另一架飛機據報墜落在一條運河中。

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法國軍方表示，3人傷勢嚴重但仍然清醒，已被送往醫院進行急救。至於事故原因，法國軍方將進行調查釐清。