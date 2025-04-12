關稅戰｜特朗普被指涉內幕交易　《華爾街狼人》原型：沒違法

荷里活電影《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）的原型、前股票經紀人貝福（Jordan Belfort）近期接受英國天空新聞（Sky News）訪問時稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「不可能」犯下內幕交易或市場操縱罪。



貝福說：「我個人並不覺得這件事太可疑。尤其考慮到他已經一次性把這件事告訴了所有人。」但他補充說：「如果他（特朗普）甚麼都沒說，只是告訴他五個最好的朋友『我要緩解這種關稅形勢，你們應該購買（股票）』，那這就是違法的。」

前股票經紀人貝福（Jordan Belfort）為電影《華爾街狼人》的原型。（Getty Images）

貝福表示，特朗普的貼文只是在重複先前說過的話，「他一直都在說要買，這不是他唯一一次這麼說。財長貝森特（Scott Bessent）也這麼說過。這是一條非常基本的建議。」

特朗普4月2日公布的「對等關稅」措施，導致美股連日受挫。他其後於9日在社交媒體發文呼籲民眾應趁機「買股票」，並在同日宣布暫緩對中國以外的「對等關稅」，刺激美股急升。民主黨人稱該舉動有股票內幕交易之嫌，要求監管機構徹查特朗普及其核心圈子是否有從中非法獲利。