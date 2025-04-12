美媒：幣安尋求華府放鬆監管　擬與特朗普家族達成商業交易

《華爾街日報》4月11日引述消息人士稱，加密貨幣交易所幣安（Binance）的高層上個月與美國財政部官員會面，討論放鬆美國政府對公司的監管。幣安同時亦探索與特朗普（Donald Trump，又譯川普）家族的加密貨幣企業達成商業交易。



報道稱，幣安高層已要求財政部撤換負責監督公司是否遵守反洗錢法情況的監察員，此舉將標誌着該公司重返美國市場的第一步。

幣安為全球最大加密貨幣交易所，其創始人趙長鵬2023年底向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢指控及支付5000萬美元罰款。幣安被開出43.68億美元的巨額罰單後，趙長鵬被判4個月監禁，他在2024年9月底出獄。幣安在2023年11月退出美國市場。

幣安創始人趙長鵬（Reuters）

知情人士表示，幣安還在商談上市一種與美元掛鈎的新加密貨幣，該加密貨幣將來自特朗普家族旗下的加密貨幣項目World Liberty Financial（WLFI）。上市這種被稱為穩定幣（Stablecoin）的代幣，或為該特朗普家族帶來數十億美元的利潤。

對World Liberty Financial而言，幣安的市場力量可助其成為加密貨幣產業的重要參與者。 Binance擁有超過2.5億用戶，每天處理的交易額約為650億美元。而對幣安來說，特朗普的總統權力則可以幫助公司擺脫法律繁重監管。幣安據報也在尋求赦免其被定罪的創始人趙長鵬。