華人加密貨幣富豪租龍飛船　攜手SpeaceX首次繞飛地球南北極

美國富豪馬斯克(Elon Musk)旗下太空科技探索公司SpaceX周一(3月31日)發射「獵鷹9號」火箭,華人加密貨幣富豪王純連同其他三位乘客,搭載龍飛船(Crew Dragon)展開飛越南北極的首次載人航行。



出生於中國的王純現居挪威,具有地中海島國馬耳他公民身份,他以未公開金額向SpaceX包下名稱為「堅韌」(Resilience)的龍飛船,他今次以飛船任務指揮官身份( Mission Commander),展開極地軌道飛行之旅,創下SpaceX第3趟私人出資的民用航空觀光飛行記錄。

2025年3月31日,美國佛羅里達州,圖為SpaceX旗下獵鷹9號火箭搭載龍飛船成功發射升空,開啟繞飛地球南北極任務。(Reuters)

王純擁有豐富的極地旅行經驗,他在2021年到達南極、2023年抵達北極,他指自己自幼就對極地感到好奇,而自己的旅程由「這持續終生的好奇心與着迷於突破地球邊界所塑造(shaped by lifelong curiosity and a fascination with pushing boundaries)。」

他還指自己今次包下太空船冒險的靈感來自於億萬富翁艾薩克曼(Jared Isaacman)與日本億萬富翁前澤友作(Yusaku Maezawa),他們二人都有搭乘飛船完成太空旅行的經歷。

圖為登上獵鷹9號飛船的華人加密貨幣富豪王純。(X@SpaceflightNow)

隨同王純一同冒險的其他三名乘客分別是來自挪威的導演Jannicke Mikkelsen、 德國機械人專家Rabea Rogge與來自澳洲的Eric Philips,他們均是王純最近一次極地旅行遇到的3位探險同好,分別擔任今次旅程的飛行指揮官、飛行員與機組員醫務官。

這趟被命名為Fram2的任務為期3至5日,機組人員打算在航程期間進行22項實驗,包括在繞行軌道拍攝極光、測試能在小型太空船使用的輕巧運動器材、在微重力環境底下種植蠔菇,以及第一次嘗試在太空進行X光檢查。