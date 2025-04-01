華人加密貨幣富豪租龍飛船 攜手SpeaceX首次繞飛地球南北極
撰文：官祿倡
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美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技探索公司SpaceX周一（3月31日）發射「獵鷹9號」火箭，華人加密貨幣富豪王純連同其他三位乘客，搭載龍飛船（Crew Dragon）展開飛越南北極的首次載人航行。
出生於中國的王純現居挪威，具有地中海島國馬耳他公民身份，他以未公開金額向SpaceX包下名稱為「堅韌」（Resilience）的龍飛船，他今次以飛船任務指揮官身份（ Mission Commander），展開極地軌道飛行之旅，創下SpaceX第3趟私人出資的民用航空觀光飛行記錄。
王純擁有豐富的極地旅行經驗，他在2021年到達南極、2023年抵達北極，他指自己自幼就對極地感到好奇，而自己的旅程由「這持續終生的好奇心與着迷於突破地球邊界所塑造（shaped by lifelong curiosity and a fascination with pushing boundaries）。」
他還指自己今次包下太空船冒險的靈感來自於億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）與日本億萬富翁前澤友作（Yusaku Maezawa），他們二人都有搭乘飛船完成太空旅行的經歷。
隨同王純一同冒險的其他三名乘客分別是來自挪威的導演Jannicke Mikkelsen、 德國機械人專家Rabea Rogge與來自澳洲的Eric Philips，他們均是王純最近一次極地旅行遇到的3位探險同好，分別擔任今次旅程的飛行指揮官、飛行員與機組員醫務官。
這趟被命名為Fram2的任務為期3至5日，機組人員打算在航程期間進行22項實驗，包括在繞行軌道拍攝極光、測試能在小型太空船使用的輕巧運動器材、在微重力環境底下種植蠔菇，以及第一次嘗試在太空進行X光檢查。
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