史上最大加密貨幣盜竊案：朝鮮黑客已套現23億　或被用於軍事目的

加密貨幣交易所上月遭據指來自朝鮮的黑客組織Lazarus入侵，偷走總值達15億美元（約117億港元）的以太幣（ETH），成為史上最大的加密貨幣盜竊案。 英國廣播公司（BBC）3月10日報道，Lazarus已經將其中至少3億美元（約23.3億港元）套現，無法追回。



由於所有的加密貨幣交易都會顯示在公共區塊鏈上，竊案發生後，包括英國區塊鏈分析公司Elliptic在內的調查機構就開始追蹤被盜資金的流動。但據Elliptic表示，這些資金的20%已經消失。

2025年2月21日，加密貨幣交易所Bybit表示遭到黑客攻擊，失竊約14.6億美元的資金。（Getty Images）

專家表示，朝鮮是目前最擅長清洗加密貨幣的國家。Lazarus的黑客利用自動化工具轉移資金，幾乎全天候輪班工作，這些資金可能被用於發展朝鮮的軍事，而此次被盜的14.6億美元幾乎等同於朝鮮的年度國防預算。

美國聯邦調查局（FBI）表示：「預計這些資產將進一步洗白，並最終轉換為法定貨幣。」