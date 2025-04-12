美國俄烏特使提議將烏克蘭劃為東西區　「就像二戰後柏林一樣」

美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）4月11日接受英國《泰晤士報》（The Times）採訪時稱，或許能像二戰後的柏林一樣，將烏克蘭劃分為東西區，沿着俄烏戰事前線建立一個30公里寬的緩衝區，言論一出即令輿論譁然。凱洛格後在社交媒體上稱自己的說法遭到歪曲，否認提議瓜分烏克蘭。



凱洛格在與《泰晤士報》的獨家採訪中提議，俄烏雙方在戰後各自沿戰線向後退15公里，形成一個30公里的非軍事區，同時在從烏克蘭中部穿過、流經首都基輔的第聶伯河（Dnipro river）以西分別建立英、法控制區，俄羅斯則在東部駐軍。

圖為美國戰爭研究所（ISW）4月11日更新的俄烏戰況地圖，當中紅色區域為俄羅斯控制區。圖中可見第聶伯河（Dnipro river）經位於北部的基輔從烏克蘭中部穿過，將領土一分為二。（ISW）

凱洛格表示：「你幾乎可以讓它看上去就像第二次世界大戰後的柏林一樣——當時有一個俄羅斯區、一個法國區、一個英國區和美國區」，但表示美國將不會派出地面部隊。他還暗示，第聶伯河可能成為區分烏克蘭東西區的界線。

此番言論引發爭議後，凱洛格12日在社交平台X上表示，對烏克蘭進行分區的說法，是指在停火後劃分盟軍各自負責的區域，並不是指瓜分烏克蘭。

凱洛格還在採訪中他表示，即便雙方通過和平協議建立緩衝區，不可避免未來會出現違規行為，但這樣的安排將便於監控。