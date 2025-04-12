白宮：盟友需要美國市場和消費基礎　應與美聯手制華

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月11日舉行記者會時，被問到為何受到關稅打擊的美國盟友應與華府合作在貿易上孤立中國，萊維特直言因為「他們需要美國。」



萊維特說：「其他國家需要美國。他們需要我們的市場，他們需要我們的消費者基礎。」萊維特還表示，以色列、日本、韓國、越南、意大利等國都已經或將與美國接觸示好，商討關稅問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）9日在社交媒體宣布向超過75個國家「暫緩對等關稅」90天，期間大幅降低「對等關稅」稅率至10%，惟將會繼續增加對中國商品的關稅至125%。

白宮官員翌日受訪時澄清，特朗普是將對中國84%的「對等關稅」增加至125%。再加上美方3月初因芬太尼問題對華實施的20%關稅，美國對華總關稅已增至145%。

北京方面在11日再推報復措施，將美國貨品關稅由84%增至125%，強調華府繼續加徵再高關稅，已沒有經濟意義。