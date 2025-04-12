英國禁止個人從歐盟攜帶肉類和乳製品入境　防口蹄疫

為防止口蹄病疫情，英國政府11日發公報稱，從12日起禁止旅客因個人用途從所有歐盟國家攜帶肉類和乳製品入境英國。



公報說，從4月12日起，旅客將不能因個人用途攜帶來自歐盟國家的牛肉、羊肉和豬肉以及乳製品，包括三文治、芝士、醃製肉類、生肉或牛奶等產品進入英國。無論這些物品是否有包裝，或是否在免稅店購買。

根據公報，違反這項禁令將被視為違法行為，相關違禁品將被沒收或銷毀。在英格蘭，持有這些物品的人將可能面臨最高5000英鎊的罰款。

今年早些時候，由於相關國家境內暴發口蹄疫疫情，英國陸續規定禁止個人從德國、匈牙利、斯洛伐克和奧地利攜帶相關肉類和乳製品入境。此次禁令範圍則擴大至所有歐盟國家，以應對日益變化的疫情風險。目前，英國還沒有報告口蹄疫疫情。

口蹄疫是一種傳染性極強的病毒性疾病，會感染牛、羊、豬等偶蹄類動物，患病動物的主要症狀是體溫升高、口腔內黏膜及蹄部起水疱並潰爛。該疾病可能導致受感染動物的產量下降，影響相關肉類和乳製品生產和銷售。