美國禽流感疫情推高價格　邊境查獲走私雞蛋數量超過芬太尼

由於禽流感導致的家禽死亡和供應短缺，美國雞蛋價格飆升，部份旅客試圖從墨西哥非法攜帶雞蛋入境，導致邊境查獲量激增。美國海關與邊境保護局（CBP）最新數據顯示，在當前的禽流感疫情背景下，美國邊境查獲的雞蛋數量已超過芬太尼毒品。



根據美國海關與邊境保護局統計，截至2025財年，美國邊境已查獲5,572宗雞蛋相關案件。上一財年（2024年），這一數字為15,955宗，而2023財年則為16,541宗。

相比之下，2025財年邊境巡邏官員查獲的芬太尼毒品涉及案件413宗；2024財年則共1,116宗案件。

CBP聖地亞哥辦公室表示，自2024財年以來，這個地區查獲的雞蛋數量增加158%。CBP聖地亞哥辦公室提醒旅客，未經允許攜帶包括生雞蛋在內的農產品入境可能面臨最高1萬美元的罰款。

禽流感疫情影響市場 導致蛋價飆升

美國農業部（USDA）正在應對一場嚴重的禽流感疫情，該疫情已導致數百萬只家禽死亡，進一步推高雞蛋和家禽價格。

根據美國勞工統計局的數據，2025年2月，美國城市地區一打A級大雞蛋的平均價格上漲至5.90美元，遠高於1月的4.95美元和2024年12月的4.14美元。

美國政府已向丹麥及其他歐洲國家尋求雞蛋進口，以緩解國內供應短缺問題。