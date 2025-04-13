特朗普關稅｜逃過美國大棒：普京與俄羅斯該笑嗎？

4月2日特朗普（Donald Trump）宣布「對等關稅」後，全球便在一片驚恐中摸索應對方式，直到9日的「暫緩90天」急轉彎到來，市場才稍微恢復活力。

當然，10%關稅還是不少國家的心中憂慮，且中美關稅戰已然開打，兩強對峙仍會攪動全球市場與供應鏈，相關震盪必然衝擊第三國。因此對於未來發展走勢如何，各國仍是嚴陣以待。

不過即便如此，在廣大的受害群體中，還是可以分出重災區與緩衝區，前者例如東亞與東南亞，後者則例如中東與前蘇聯空間。究其背景，中東是因多數對美出口顯著的國家，其產品都集中在受到豁免的能源上，所以能夠逃過一劫；前蘇聯空間則是多數國家都相對不依賴美國市場，因此受到傷害也相對有限。

其中，亞美尼亞（10%）、阿塞拜疆（10%）、格魯吉亞（10%）都未向美國大量出口，例如格魯吉亞對美出口僅佔貿易額的10%；阿塞拜疆在2024年的260億美元出口額中，美國僅佔0.6%（1.34億美元），據其政府估計，美國加徵10%關稅後，阿塞拜疆損失也不超3萬美元，微乎其微。

而哈薩克（原27%）的數字看似驚人，對美出口產品卻多被列入豁免清單，因此其實影響不大；吉爾吉斯（10%）的2024年對美出口僅800萬美元（佔總量0.2%），直接影響也相當有限；摩爾多瓦（原31%）對美出口僅佔總額的2.5%，歐盟才是其主要市場；烏茲別克（10%）對美出口86%為服務（豁免），且美國非主要交易夥伴，因此直接影響甚微。

不過這些國家終究還是「10%俱樂部」的成員，比不上有兩國意外不在這次加徵名單中、也就是連10%問題都不用擔憂，那就是俄羅斯與白羅斯（前稱白俄羅斯），且俄羅斯的出現尤其引發外界關注。

2025年4月11日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，2人會面時握手。（Reuters）

特朗普的考量為何

對此，美方也不是毫無說法。例如財政部長貝森特（Scott Bessent）就解釋，俄羅斯未被加稅是因戰爭制裁已使美俄貿易「實質停滯」；白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）也提供類似理由，稱俄羅斯未被列入清單是因為美國制裁已「排除任何實質性貿易」。

但這些說法都難以服眾。

一來，這次也有其他低水平貿易國家，被特朗普加徵高額關稅。根據美方資料，2024年美國向俄羅斯出口了價值5.26億美元的商品和服務，進口額為30.07億美元，貿易逆差達24.81億美元。相較之下，安哥拉與美國的2024年貿易額（26億美元）低於美俄貿易，逆差（10億美元）也更小，卻在4月9日前被加徵32%的進口關稅。

二來，俄方出口產品並不像中東產油國出口到美國的能源，是必須給予豁免的存在。例如俄羅斯雖是美國第三大化肥供應國，但俄羅斯在該商品的進口份額並不具有決定性：2023年美國進口的99.7億美元化肥中，俄羅斯僅佔16%。

三來，烏克蘭在2024年對美出口8.74億美元、進口34億美元，卻還是被加徵10%關稅，且72.6%的烏克蘭生鐵出口、20%的鋼管出口流向美國，雖因整體規模不大受損有限，卻不能說毫無影響。而連烏克蘭都無法倖免，俄羅斯卻「逃過一劫」，外界當然揣度這是特朗普別有用心。

2025年4月4日，烏克蘭總統澤連斯基在俄羅斯進攻烏克蘭期間出席記者會。（Reuters）

再結合近期時事，俄烏停火被認為是影響白宮決策的最主要背景。也就是說，有分析認為，特朗普決定豁免俄羅斯可能出於政治考量：儘管俄烏停火談判陷入僵局，特朗普仍想展現善意，說服普京（Vladimir Putin）接受美方提出的「先全面臨時停火，再協商永久停戰」路線圖。

而不論特朗普的真實想法是什麼，這次關稅豁免已經發俄方內部關注。例如俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）就表示，特朗普重創全球貿易體系，對幾乎全世界加徵關稅，後果也將是全球性的：美國商品將遭報復性關稅，舊貿易鏈斷裂、新鏈誕生。「俄羅斯呢？我們與美歐的貿易已因制裁近乎歸零，但經濟仍在以約3%的增速發展。因此無需慌張，只需靜坐岸邊，等待敵人屍體漂過，例如歐盟這具腐屍。」

而俄羅斯市場也對此作出積極反應：莫斯科交易所和RTS指數在4月3日開盤後上漲1.1%。不過並非所有人都高聲歡呼，例如俄羅斯《生意人報》（Коммерсантъ）評論就指出，「不能排除特朗普明天就會改口說『我只是開了個玩笑』。如今一切皆有可能。但此事提醒我們必須創建機制，避免受制於一個人的反覆無常，誰知道他明天又會冒出什麼念頭。」

俄羅斯入世首席談判代表馬克沁·梅德韋德科夫（Maxim Medvedkov）也表示，俄羅斯可能成為避險選擇，因此第三國對俄供應可能增加，例如歐盟計劃停購的哈雷摩托或美國威士卡。「若僅是這些，消費者樂見其成，國內競爭廠商也少；但若乘用車、金屬或化工品大量湧入俄羅斯，問題將很嚴重。」

英國和法國周五（4日）指控俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於旨在停止烏克蘭戰爭的停火談判中拖延時間，堅持認為他應該立即對美國作出回應。

俄羅斯不能過度樂觀

而從現實視角來看，俄羅斯確實不該過度樂觀。

儘管4月3日俄羅斯股市曾經微幅上漲，不久後卻也同步全球持續下跌，只是跌幅較小，莫斯科交易所從4月2日至6日下跌8%。而這一現象暴露殘酷事實：俄羅斯或許不是美國關稅戰的目標，卻也必然遭受附帶損害。

其中，油價就是主要風險。儘管目前關稅戰已經轉為中美對決，對其他國家的損害相對降低，兩強對峙卻還是可能觸發全球經濟衰退，從而降低市場的能源需求。因此，2日特朗普宣布「對等關稅」後，全球油價便一路下跌，布蘭特原油價格就在6日跌破每桶63美元，來到2021年4月以來的最低水平。目前高盛已將2026年油價預期下調至每桶58美元。

如今俄羅斯基準石油烏拉爾原油價格已跌到每桶53美元，自3月以來下跌了15%，但俄方原本估計的2025年價格為每桶60美元。在油價低於預期，盧布卻強於預期的情況下，俄羅斯本就脆弱的制裁經濟恐怕雪上加霜。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

雖說9日的「90天暫緩」有略為緩和跌幅，卻也不是長久之道。如果在全球經濟放緩預期持續的背景下，油價又進一步下跌，克里姆林宮可能被迫舉債，以彌補不斷擴大的財政赤字。此外能源出口收入的下降也可能導致俄羅斯央行更難降低利率，而利率上升意味着借貸成本上升，其結果就是今年俄羅斯的經濟成長可能放緩。

與此同時，全球關稅戰也可能削弱俄羅斯石油和天然氣的全球市場地位。原因就是，被「90天暫緩」歐盟和其他國家可能出於談判考量，希望減少與美國的貿易不平衡，而實現這個目標的途徑之一，就是增加從美國的石油和液化天然氣進口。結果同樣是降低俄羅斯的能源收入，增加財政赤字。

因此，儘管從當前關稅戰的初始設計來看，特朗普對俄羅斯的敵意或許比對中國的要小，但意圖不能凌駕現實結果。關稅戰即便不是美國狙擊俄羅斯的有意為之，其所引發的全球動盪卻會波及本就因戰爭而承受巨大壓力的俄羅斯，並在身負制裁重擔的身軀上，留下一道道帶血的鞭痕。