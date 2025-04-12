美國前副總統彭斯對關稅表擔憂　稱政策或影響共和黨中期選舉

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任期擔任副總統的彭斯（Mike Pence）9日對近期的關稅政策表示擔憂，認為本屆政府大舉使用關稅的舉措，或會影響共和黨中期選舉。



彭斯接受《國會山報》（The Hill）採訪時說：「從內心深處來說，我不認為美國人民會投票支持美國史上和平時期最大規模的增稅。而上週宣布的關稅若實施，肯定會對工薪家庭和大大小小的企業造成巨大困難。」

彭斯補充稱：「看到關稅暫停90天，我想我的家人，以及數百萬美國家庭今天都會鬆一口氣。」彭斯還表示他完全相信盟友國會坐到談判桌前，與美國就關稅問題進行談判。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普9日在社交媒體宣布向超過75個國家「暫緩對等關稅」90天，期間大幅降低「對等關稅」稅率至10%，惟將會繼續增加對中國商品的關稅至125%。

白宮官員翌日受訪時澄清，特朗普是將對中國84%的「對等關稅」增加至125%，再加上美方3月初因芬太尼問題對華實施的20%關稅，美國對華總關稅已增至145%。