曼徹斯特2017年恐襲案主犯胞弟獄中襲警　潑熱油連斬3人

英國曼徹斯特在2017年發生自殺式炸彈襲擊，主犯胞弟阿貝迪（Hashem Abedi）2020年遭判囚入獄最少55年，他4月12日在獄中使用熱油淋潑並用自製武器斬傷3名獄警，當局介入調查。



綜合英媒報道，當局指，事發英格蘭杜倫（Durham）的Frankland prison監獄一個監禁不足10名重刑犯的隔離中心。當時正值上午11時左右，受傷2男1女共3名獄警均已送醫，其中一名女獄警現已出院。

司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）在社交平台稱對事件感到震驚，強調從嚴處理此事，警方正介入調查。

2017年5月22日，阿貝迪的兄長薩勒曼（Salman Abedi）到曼徹斯特體育館（Manchester Arena），在美國女歌手Ariana Grande的演唱會接近尾聲時發動自殺式炸彈襲擊，導致22人死亡、237人受傷，當中大部分死傷者都是年輕人。