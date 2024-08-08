Taylor Swift維也納3場演出取消　兩人圖謀恐襲被捕　一人涉ISIS

美國樂壇天后Taylor Swift在奧地利維也納的3場演唱會取消，原因是當局接獲情報，舉辦活動的球場或受恐怖襲擊。 奧地利當局同日公布，警方7日逮捕兩名涉嫌策劃襲擊的疑犯。



圖為原定舉行Taylor Swift演唱會的球場Ernst-Happel-Stadion。（wiener sportstaetten網站圖片）

Taylor Swift原定8月8日起，在維也納的球場Ernst-Happel-Stadion舉行3場演出，警方預計每天約有 65,000 名觀眾。

但主辦方Barracuda.music 在7日晚間表示，當局確認球場面臨恐襲，「為了大家的安全，我們別無選擇，只能取消原定的三場演出。」主辦方表示，所有門票將自動退款。

奧地利當局同日公布，警方逮捕兩名涉嫌策劃襲擊的疑犯。其中一人19歲，他是奧地利公民，已宣誓效忠ISIS，近日特別關注Taylor Swift演唱會的動向。警方已搜索其中一名疑犯的住所，並正在進行分析。