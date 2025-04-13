習近平出訪東南亞三國　外媒：預計與越南簽署約40項協議

中國國家主席習近平下周一（4月14日）起，出訪越南、馬來西亞與柬埔寨，是他今年的首次外訪，分析認為，此行意在中美關稅戰升級的當下，尋求鞏固與周邊國家的關係。路透社引述越南官員說，中越預計將在下星期一簽署約40項協議。



中國外交部官網周五（11日）公布，應越南共產黨總書記蘇林、越南國家主席梁強邀請，習近平將於4月14日至15日對越南進行國事訪問。

2024年8月19日，中國國家主席習近平和訪華的越南國家主席​​蘇林，在中國北京人民大會堂舉行簽字儀式後握手。（Reuters）

此外，應馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

中國外交部發言人林劍在星期五的例行記者會上說，習近平此次訪問對推動中國同越南、馬來西亞、柬埔寨以及中國東盟關係的整體發展具有重大意義，也將為地區乃至世界的和平發展注入新動能。

林劍也說，周邊是中國外交的優先方向，中國和東南亞是命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴。

2024年9月20日，中國北京，圖為中國國家主席習近平會晤馬來西亞最高元首易卜拉欣。（Reuters）

中美關稅戰全面開打的同時，中國正在尋求加強與歐洲以及亞洲國家的關係。路透社報道稱，習近平此次不同尋常的外訪，將是引人注目的個人外交努力。他上次訪問柬埔寨和馬來西亞分別是九年和12年前，最近一次訪問越南是在2023年12月。

新華社稱，中國與越南是「同志加兄弟」的真情誼，與馬來西亞是「情同手足的知心朋友」， 與柬埔寨是「成色十足的鐵桿友誼」。

2023年2月24日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛日在釣魚台國賓館養源齋會見柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）和太后莫尼列（Norodom Monineath）（央視影片截圖）

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的全球貿易戰中，柬埔寨被加徵高達49%的關稅，越南46%，馬來西亞24%，這些國家已尋求與美國進行談判。

路透社引述不具名的越南官員說，中國和越南預計將在下星期一簽署約40項協議，包括一些鐵路協議。此外，兩國也將在安全和警務領域簽署協議，但尚不清楚是否具有約束力，以及是否包括財政承諾。

另據星洲網報道，馬來西亞政府發言人、通訊部長法米星期五說，馬來西亞十分期待習近平到訪，雙方將探討多項區域議題，馬國也希望藉此機會深化雙邊關係，推動更緊密的經貿合作與民間交流。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

