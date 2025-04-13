習近平出訪東南亞三國 外媒：預計與越南簽署約40項協議
中國國家主席習近平下周一（4月14日）起，出訪越南、馬來西亞與柬埔寨，是他今年的首次外訪，分析認為，此行意在中美關稅戰升級的當下，尋求鞏固與周邊國家的關係。路透社引述越南官員說，中越預計將在下星期一簽署約40項協議。
中國外交部官網周五（11日）公布，應越南共產黨總書記蘇林、越南國家主席梁強邀請，習近平將於4月14日至15日對越南進行國事訪問。
此外，應馬來西亞國家元首蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。
中國外交部發言人林劍在星期五的例行記者會上說，習近平此次訪問對推動中國同越南、馬來西亞、柬埔寨以及中國東盟關係的整體發展具有重大意義，也將為地區乃至世界的和平發展注入新動能。
林劍也說，周邊是中國外交的優先方向，中國和東南亞是命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴。
中美關稅戰全面開打的同時，中國正在尋求加強與歐洲以及亞洲國家的關係。路透社報道稱，習近平此次不同尋常的外訪，將是引人注目的個人外交努力。他上次訪問柬埔寨和馬來西亞分別是九年和12年前，最近一次訪問越南是在2023年12月。
新華社稱，中國與越南是「同志加兄弟」的真情誼，與馬來西亞是「情同手足的知心朋友」， 與柬埔寨是「成色十足的鐵桿友誼」。
在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的全球貿易戰中，柬埔寨被加徵高達49%的關稅，越南46%，馬來西亞24%，這些國家已尋求與美國進行談判。
路透社引述不具名的越南官員說，中國和越南預計將在下星期一簽署約40項協議，包括一些鐵路協議。此外，兩國也將在安全和警務領域簽署協議，但尚不清楚是否具有約束力，以及是否包括財政承諾。
另據星洲網報道，馬來西亞政府發言人、通訊部長法米星期五說，馬來西亞十分期待習近平到訪，雙方將探討多項區域議題，馬國也希望藉此機會深化雙邊關係，推動更緊密的經貿合作與民間交流。
本文獲《聯合早報》授權轉載。