關稅戰｜越南即「下跪」　特朗普顧問：問題重心在「此」

這不是場協商，這是因為欺騙行為導致貿易逆差失控的國家危機。我們一直願意傾聽，這是特朗普總統的強項。但我在此想向世界說：若你們想找我們協商，不要只說你想降低關稅就完事了。這是關稅欺騙的問題。不要再操縱貨幣，不要再傾銷商品進來。