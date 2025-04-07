關稅戰｜越南即「下跪」 特朗普顧問：問題重心在「此」
撰文：聯合新聞網
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美國將對越南輸美商品課徵46%「對等關稅」。
越共總書記蘇林4日和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話說，越南願將對美進口稅率降到0%，建議美方對越南輸美商品課相似稅率。但特朗普的貿易與製造業資深顧問納瓦羅（Peter Navarro）6日說，特朗普政府不會對此協商。
納瓦羅在霍士新聞頻道《周日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）節目說：
這不是場協商，這是因為欺騙行為導致貿易逆差失控的國家危機。我們一直願意傾聽，這是特朗普總統的強項。但我在此想向世界說：若你們想找我們協商，不要只說你想降低關稅就完事了。這是關稅欺騙的問題。不要再操縱貨幣，不要再傾銷商品進來。
納瓦羅強調，各界需理解「非關稅欺騙」行為才是重中之重；即使美國降關稅、越南對美關稅歸零，美國對越貿易逆差仍將有1200億美元；越南不應傾銷蝦子到美國、讓路易斯安那州沿岸民眾失業。
歐洲則應將增值稅歸零，並且：
不要設立虛假的農業標準，阻擋我們（美國）的豬肉、乳製品和雞肉。
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