大阪世博｜中國館開館　首次展出月球正面與背面土壤樣品

2025年日本大阪･關西世博會（大阪・関西万博）周日（4月13日）正式開幕，中國館也於同日開館，佔地約3500平方米，將展示嫦娥五號、嫦娥六號帶回的月球樣品，將是史上首次實現月球正面、背面土壤樣品的零距離對比展示。



《澎湃新聞》報道，中國館作為大阪世博會用地面積最大的外國自建館之一，以竹簡為外立面造型，上以金、篆、隸、行、楷5種字體鐫刻119句漢字詩詞名篇。展館將圍繞「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」主題，以「天人合一」「綠水青山」「生生不息」三大篇章為敘事主線。

中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜表示，館內將展示嫦娥五號、嫦娥六號帶回的月球正面、月球背面土壤樣品，全球觀眾可通過透鏡裝置觀察月壤獨特結構和兩者細微差異。

中國館的月壤展示區背景是中國美術家常沙娜繪製的隋代壁画，體現了中華傳統美學與硬核科技的宇宙級對話，展現了中國人的文化自信。